El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que “las fuerzas federales de seguridad no son un repasador” del Poder Judicial al cruzar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien ayer dijo que «no hay una decisión clara para combatir el narcotráfico», tras participar en un encuentro de funcionarios judiciales en Rosario.

Luego de ser parte del acto de la Corte Suprema y varios miembros del Poder Judicial en la ciudad santafesina para apoyar las acciones realizadas por la justicia en materia de narcotráfico, Lorenzetti afirmó en el canal Todo Noticias (TN) que «no hay una decisión clara para combatir el narcotráfico porque no hay políticas de Estado».

Al respecto, Fernández calificó por las redes sociales como «paupérrima la participación de Lorenzetti» en ese ciclo, y afirmó que «las fuerzas federales de seguridad no son su repasador”.

«Bien el diálogo interpoderes y que ministros de la Corte Suprema se ocupen de asuntos de política legislativa, pero no diriman la interna santafesina sobre el esfuerzo de muchos. Estuvieron en Rosario. Bueno, les exhibo el esfuerzo puesto de manifiesto para recomponer la situación, que es el deseo de todos”, indicó el titular de la cartera de Seguridad.

Fernández publicó en sus redes unas estadísticas referidas al trabajo que cumplen el personal de seguridad destinado a Rosario, donde existe un despliegue de 3349 efectivos federales que incluye 2.357 gendarmes, 708 prefectos, 238 policías federales y 146 policías aeroportuarios.

Asimismo, presentó estadísticas de infracciones a la ley de 23.737 en Rosario presentada por las fuerzas federales que informaron que «desde el 28/09/2021 al 30/04/2022, hubo 864 procedimientos y 878 detenidos».

Además, se incautaron en dichos procedimientos: 80 autos, 77 armas, 3.460 municiones, 161 plantas de marihuana, 144,5 kilos de marihuana y cocaína 51,6 kilos.