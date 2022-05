El cosecretario general de la CGT Carlos Acuña acusó hoy «al gran sector empresario» de ser responsables del alza de precios y de la inflación, y advirtió que, desde el sector sindical, «si es necesario, se tomarán medidas de fuerza» ante el alza en el valor de los alimentos.

«Los empresarios son los que siempre joden a los argentinos. Los principales responsables de lo que pasa en el país. Pero no joden al Gobierno con sus actitudes; joden al pueblo», resaltó Acuña, en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

El sindicalista advirtió que, de continuar esta situación, «si es necesario, se van a tomar algunas medidas de fuerza contra los empresarios, porque no se puede seguir así».

Ante una consulta, el cosecretario de la CGT se refirió a los indicadores de inflación y opinó que «son números que vienen mal y ojalá que tiendan a bajar pronto».

«Esta inflación la generan los que no quieren a ningún gobierno. ¿Cómo hacemos para controlar los precios desde la CGT?. Eso tiene que ser políticas de Estado combinada por los sectores económicos», indicó.

Asimismo, el titular del sindicato de los trabajadores de estaciones de servicios culpó a los empresarios por el alza de los precios, en especial de los alimentos, al sostener que «no cumplen» con los acuerdos.

«¿Pero cómo es? Los empresarios se comprometen y después no hacen nada. ¿Y los malos de la película somos nosotros?. Nosotros decimos que si es necesario se va a tomar alguna medida de fuerza contra los empresarios», fustigó Acuña.

Por otra parte, sobre las propuestas de reformas laborales planteadas por dirigentes de la oposición, Acuña apuntó que hablar de eso «es solo un slogan».

«¿Qué reforma laboral hablan?, Si en vez de ocho horas trabajamos seis, yo la apoyo. Pero si la reforma laboral es para quitarle derechos a los trabajadores, va a ser una batalla y la CGT se va a plantar», señaló el líder cegetista.

Finalmente, sostuvo que «si el Gobierno endereza el camino, a los trabajadores les va mejor, los trabajadores siempre vamos a acompañar» y agregó que, «si el Gobierno mejora la economía y a la gente le va bien, tendrá las mismas posibilidades de mantenerse en el poder», en referencia a las elecciones generales de 2023.