Nueve mensajes clave para pensar la importancia de la salud mental

Por Luz Saint Phat / [email protected]

Cada 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Cuáles son los conceptos centrales de la campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año

Cada 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, el cual procura poner en relieve la importancia de considerar el bienestar de la población desde una perspectiva integral.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone este año una campaña centrada en la concientización sobre los derechos y nueve mensajes claves.

“El Día Mundial de la Salud Mental 2023 es una oportunidad para que las personas y las comunidades se unan en torno al lema ‘La salud mental es un derecho humano universal’ a fin de mejorar los conocimientos, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todos como derecho humano universal”, explicó la entidad en un comunicado que se encuentra disponible online.

En este sentido, la organización destacó que todas las personas tienen derecho a “gozar del grado más alto posible de salud mental”, y esto incluye la protección contra riesgos a la salud mental; el derecho a una adecuada atención en este campo disciplinar; y el derecho a la libertad, la independencia y al integración en el entorno social.

“La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental”, explicó la misiva.

“Ninguna persona debería verse privada de sus derechos humanos o excluida de las decisiones sobre su propia salud por padecer un problema de salud mental. No obstante, en todo el mundo, estas personas siguen viendo limitados sus derechos humanos de distintas formas. Un buen número son discriminadas y excluidas de la vida en común, mientras que muchas más no disponen de los servicios de salud mental que necesitan o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos.”, advirtió el documento.

Principales puntos

Sobre la base de estos datos, la OMS explicó en su campaña nueve puntos clave sobre la salud mental, que son los siguientes:

“Una buena salud mental es parte integrante de nuestra salud y bienestar generales ”. En este sentido, la entidad destacó como un bienestar integral contribuye a avanzar en la vida, afrontando distintos desafíos y permitiendo el intercambio y la conexión con otros seres humanos.

”. En este sentido, la entidad destacó como un bienestar integral contribuye a avanzar en la vida, afrontando distintos desafíos y permitiendo el intercambio y la conexión con otros seres humanos. “La salud mental es un derecho humano” . Tal como se trata de los otros derechos universales, considerar la salud mental desde esta perspectiva, permite promover y proteger la dignidad de las personas, su autonomía y su inclusión en la sociedad.

. Tal como se trata de los otros derechos universales, considerar la salud mental desde esta perspectiva, permite promover y proteger la dignidad de las personas, su autonomía y su inclusión en la sociedad. “Todo el mundo tiene derecho a acceder a una atención de salud mental de calidad”. Sobre este ítem, la OMS destacó que es fundamental la existencia de tratamientos de calidad que satisfagan las necesidades de la población y respeten los derechos.

calidad que satisfagan las necesidades de la población y respeten los derechos. “Los trastornos mentales son una amenaza importante para el bienestar de los jóvenes”. Según datos internacionales, uno de cada siete adolescentes de todo el mundo tiene alguna dolencia subjetiva, y la depresión es una de las principales causas de enfermedad en este segmento de la población.

Según datos internacionales, uno de cada siete adolescentes de todo el mundo tiene alguna dolencia subjetiva, y la depresión es una de las principales causas de enfermedad en este segmento de la población. “Debemos hacer frente a la estigmatización y la discriminación que rodean a la salud mental”. Éste resulta un tema clave, también en lugares de formación (escuela) como en el ámbito laboral, destacó la OMS.

Éste resulta un tema clave, también en lugares de formación (escuela) como en el “Todos tenemos derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad”. Así también lo indicó la organización, al momento de reiterar la necesidad de que la población pueda acceder a servicios sanitarios de salud mental, a la educación, la vivienda y el trabajo.

Así también lo indicó la organización, al momento de reiterar la necesidad de que la población pueda acceder a servicios sanitarios de salud mental, a la educación, la vivienda y el trabajo. “ Unos servicios y ayudas comunitarios de salud mental de buena calidad son cruciales para el futuro de todos nosotros”. En relación a este punto, se destacó que el acceso a apoyo y recursos en salud mental durante los primeros años de vida, puede marcar una diferencia para el resto de las etapas del ciclo vital, sobre todo la adultez y/o edad productiva.

En relación a este punto, se destacó que el acceso a apoyo y recursos en salud mental durante los primeros años de vida, puede marcar una diferencia para el resto de las etapas del ciclo vital, sobre todo la adultez y/o edad productiva. “Reconocer la salud mental como un derecho humano universal capacita a las personas para defender sus derechos y los de quienes les rodean”. “ Si las personas no son conscientes de sus derechos humanos, no pueden defenderlos. Incluir a las personas que han padecido problemas de salud mental en la toma de decisiones sobre salud mental puede influir positivamente en las nuevas políticas, leyes y planificación de servicios y orientarse por su experiencia”, explicó la OMS.

Si las personas no son conscientes de sus derechos humanos, no pueden defenderlos. Incluir a las personas que han padecido problemas de salud mental en la toma de decisiones sobre salud mental puede influir positivamente en las nuevas políticas, leyes y planificación de servicios y orientarse por su experiencia”, explicó la OMS. “Puede que conozca su mente, pero ¿es consciente de sus derechos? La mente de cada persona es maravillosa, compleja y diferente. Pero nuestros derechos son los mismos”. Finalmente, la entidad aboga porque cada persona conozca sus derechos, como herramienta para la defensa de la justicia propia y de la comunidad.

Datos internacionales

Una radiografía de una problemática grave