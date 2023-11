“Es importante ser tolerantes y respetuosos con los pensamientos del otro»

Por Luz Saint Phat / [email protected]

En breve, la población Argentina elegirá al próximo Presidente de la Nación. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en tiempos de tensión política

En dos semanas, la población argentina elegirá el próximo Presidente de la Nación en instancia de balotaje. En un escenario económico y político de tensión, es importante tomar en cuenta consideraciones para encarar este tiempo de incertidumbre.

En este sentido, valen sugerencias que se pueden realizar desde el campo de la psicología.

En diálogo con Comercio y Justicia, la magister Carla Pereyra (MP 8239) de la Fundición Enjambre, refirió algunos aspectos de importancia.

– Argentina está en un momento complicado a nivel político y económico ¿Se presentan estas problemáticas al momento de la atención clínica? ¿Qué sentimientos o emociones refieren los pacientes?

– La complejidad del contexto actual emerge y aparece como problemática en la atención clínica, de diversas maneras. Desde pacientes que manifiestan la aparición de síntomas que antes no tenían, hasta aquellos pacientes que se ven obligados a interrumpir el tratamiento. Surge mucho la incertidumbre por el presente y el futuro cercano, miedo e inseguridad respecto a lo dado, a lo estable, como el trabajo, la permanencia en instituciones como escuela, el estatus de vida alcanzado. También se incrementó el insomnio y la ansiedad. Otro síntoma recurrente es la sensación de irritabilidad constante.

– La incertidumbre sobre qué puede pasar en el futuro parece ser un lugar común ¿qué sugerencias se pueden hacer desde la psicología para lidiar con esta sensación?

– La sugerencia para disminuir los niveles de ansiedad que esto puede generar tiene que ver con tratar de evitar la sobre información que llega de todos lados y rápidamente. Priorizarse, elegir dónde y cuándo estar. Despejar la mente. Hacer actividades al aire libre, salir a dar un paseo, lejos de los medios. Y fundamentalmente, refugiarse en los afectos, en las personas que ayudan y nos hacen bien. Saber gestionar nuestras emociones nos ayudará a sobrellevar estas situaciones. Estar en calma con nuestros pensamientos y tomar distancia de las cosas que no podemos controlar, nos hará sentir tranquilidad para tener una vida más saludable.

– Otro tema son las conversaciones y los debates sobre política que se dan en los entornos laborales y personales, los cuales muchas veces despiertan grandes conflictos ¿Cómo se pueden encarar estas conversaciones? ¿Qué es importante tener en cuenta estos días?

– Las conversaciones sobre política e ideología suelen despertar sentimientos intensos porque no siempre las personas piensan igual. Eso en un punto es saludable, que exista diversidad de pensamientos, opiniones variadas. Cuando esa complejidad no puede convivir ahí es donde es necesario frenar. Es importante ser tolerantes y respetuosos con los pensamientos e ideología del otro. Las conversaciones en torno a estos temas deben estar guiadas y sostenidas por el respeto y el interés de conocer los puntos de vistas de las personas, no así con la intención de modificarlas a como dé lugar. Es importante cuidar las palabras con las que encaramos estos diálogos, y también aprender a correrse de conversaciones que no están sostenidas por estos ejes.

– Finalmente, el consumo de noticias también es una variable a considerar en estos momentos ¿qué recomendaciones se pueden realizar para que las personas estén bien informadas pero al mismo tiempo se regule el tiempo frente a las pantallas y los medios?

– Es necesario elegir las fuentes desde donde nutrimos, entendiendo siempre las determinadas bajadas e ideologías implícitas en ellas, evitando así estar sobre informado y vivenciar sensaciones de escenarios extremos. Poner atención en relación al tiempo que deseamos dedicar a informarnos, para poder suspenderlo y pasar a otra cosa dosificando, evitando así un permanente estado de alerta.

CONSEJOS

Cómo gestionar las conversaciones sobre politica

El campo de la psicología ha emprendido diversos estudios sobre cómo se articulan la política y la salud mental. Al mismo tiempo, sobre la base de las investigaciones efectuadas, es posible derivar algunas pautas para la vida cotidiana.

En esta línea, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), delineó algunas recomendaciones para gestionar las conversaciones sobre política.

“Manejar conversaciones difíciles sobre temas delicados como política, racismo, religión, control de armas o aborto puede causar tensión en cualquier relación, ya sea con amigos o conocidos, compañeros de trabajo, familiares o incluso con el cónyuge”, explicó la nota de la entidad referida a este tema.

“Saber o descubrir que tienes ideologías o creencias diferentes a las que te importan puede resultar incómodo, especialmente si estás conversando sobre estos temas.” agregó.

En este sentido, la entidad precisó algunos consejos como: encontrar áreas de común acuerdo con quien se dialoga, tratando de escuchar activamente a la otra persona sobre los puntos que considera relevante; conversar con apertura y amabilidad, evitando el lenguaje que contiene ataques personales; mantener la calma en medio de las tensiones, procurando controlar las emociones; plantearse objetivos en la conversación que guíen y orienten las discusiones; aceptar la opinión de la otra persona y los límites que existen para poder hacer cambiar de parecer a otros; y saber cuándo dar por finalizado el diálogo.

Finalmente, también es importante comprender que se puede estar en desacuerdo con alguien cercano.”Puede ser difícil aceptar que un ser querido o un amigo tenga ideologías opuestas a las suyas, pero comprender sus puntos de vista ayudará a contribuir a relaciones saludables”, dice el documento de APA.