Villarruel logró designar al presidente provisional del Senado

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, sumó su primer triunfo legislativo sobre el kirchnerismo al doblegar a la bancada opositora y lograr el quórum en el Senado para la sesión en la que deben elegir las autoridades de la Cámara Alta. El oficialismo logró designar a Bartolomé Abdala (foto) como presidente provisional del Senado, pero también aprobaron secretarías clave y el reparto de comisiones.

En la primera sesión en seis años en la que Cristina Fernández de Kirchner ya no integra el Senado, entre 2017 y 2019 como senadora y de 2019 hasta el fin de semana pasado como vicepresidenta de la Nación y presidenta del cuerpo, Villarruel logró 38 senadores de los 37 requeridos para el quórum. En realidad, el oficialismo llegó a 39 pero el sanjuanino libertario Bruno Olivera no se supo identificar y no contabilizó para el quórum.

El peronismo bajó una vez que arrancó la sesión y el primero en tomar la palabra fue el peronista de Formosa, José Mayans, para plantear la ilegalidad de la sesión porque no hubo un pedido del Poder Ejecutivo para iniciar sesiones extraordinarias. «Esta sesión viola la Constitución y el reglamento del Senado», dijo el titular del principal bloque opositor y criticó a Javier Milei por dar el mensaje a la calle el día de la jura y no a la Asamblea Legislativa.

En un inicio picante, antes de que empiece la sesión, Mayans criticó las medidas económicas del gobierno: «Vimos un discurso del Presidente plagado de mentiras y de inexactitudes. El pueblo argentino está sorprendido, votaron dolarización y tuvo devaluación». A su vez, adelantó que se abstendrán de la votación de autoridades por considerar que la sesión es «ilegal ilegítima e inconstitucional».