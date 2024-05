Ley Bases: Milei advirtió que quienes no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei advirtió a los gobernadores provinciales que quienes no acompañen en el Senado la Ley Bases «quedan afuera del Pacto de Mayo».

“Si no puedo meter las reformas ahora las meto el 11 de diciembre de 2025″, explicó el mandatario en relación a un eventual rechazo en el parlamento.

Asimismo, ratificó que no invitará al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff , a la reunión del próximo 25 de mayo en Córdoba, donde se discutirán 10 puntos económicos de consenso entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones.

Milei remarcó, además, la importancia del proyecto para el futuro del país y esgrimió los motivos por los cuales la ley Bases debe ser aprobada: “Lo más importante de la ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. La economía de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya lo está teniendo. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, no es instantáneo y los atajos ya sabemos que no funcionan».

A su vez, adelantó que después del Pacto de Mayo, el Gobierno avanzará con el proyecto de ley «anti casta», un paquete de iniciativas que anunció en marzo pasado, en el que buscará aprobar una serie de normas como la eliminación de jubilaciones de privilegio, elecciones libres en sindicatos y restricciones para condenados en causas de corrupción para ejercer cargos públicos.