Diana Mondino asistirá por primera vez al Senado

En medio de la crisis diplomática con España, que recientemente retiró a su embajadora de Argentina por una reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a críticas de Javier Milei, la canciller Diana Mondino se presentará por primera vez en el Senado, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el próximo martes 28.

Se espera que los legisladores le harán consultas sobre la política internacional del Gobierno.

La tensión en la relación con España será uno de los temas destacados. Si bien comenzó el año pasado, con manifestaciones de Sánchez sobre la campaña presidencial en curso, y se agravó por los dichos de sus funcionarios sobre Milei, incluida la insinuación de que el jefe de Estado consume drogas, la crisis escaló desde la cumbre de Vox y la embajadora María Jesús Alonso Jiménez primero fue llamada a consulta y luego se fue del país.

“España es de una importancia monumental para la Argentina. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, dijo que le “sorprendió” la repercusión que tuvo que Milei se refiriera a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. “Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, subrayó al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Se descuenta que la relaciones con Brasil, Colombia, China, Israel y Estados Unidos también formaran parte del temario del encuentro de la semana que viene.