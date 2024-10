Alertan que en el país “no hay un régimen cambiario normal”

Anoche (6/10) el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el impacto del cepo al dólar en las inversiones y en el crecimiento económico. Jorge Vasconcelos, e Investigador Jefe de IERAL de la Fundación Mediterránea cree lo contrario y además asegura que el ministro no tiene un régimen monetario ni cambiario.

Volantazos económicos sin volcar

Vasconcelos, en declaraciones este lunes (7/10) a la radio FM Milenium, reconoció que la economía tiene “problemas” pero aclaró que “son problemas que si contradicen el discurso oficial no implicarían que el ‘auto vuelque en una curva’, sino que apelen a dar ‘volantazos’…es decir: la economía está en una situación donde ante los problemas podría haber ‘volantazos’, pero la economía no viene a una velocidad donde ante una curva cerrada pueda llegar a volcar”.

Tras ilustrar la situación económica del país, el especialista abundó en que su referencia a los ‘volantazos’ que puede hacer el Gobierno se debe a que “el sector externo está complicado” y “la acumulación de reservas es muy complicada y sin perspectivas de revisión además de riesgos como el climático que puede afectar el volumen de la cosecha de la campaña 2024-2025”.