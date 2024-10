Meta cumple las metas brasileñas

Por Matías Altamira (*)

Meta cumple las exigencias de la ANPD y podrá retomar, con restricciones, el uso de datos personales para el entrenamiento de la inteligencia artificial (IA) reza el comunicado oficial brasilero.

A comienzos de julio la Agencia Nacional de Protección de Datos prohibió a Meta, titular de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, seguir usando los datos personales de sus usuarios brasileños para alimentar sus programas de IA por considerar que tal práctica podía generar riesgos de daños graves e irreparables o de difícil reparación a los titulares, al tomar conocimiento de las nuevas políticas de privacidad implementadas por la empresa a partir del 26 de junio de 2024.

En la investigación la ANPD sostuvo que existían indicios preliminares de violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), principalmente respecto a la utilización de una base jurídica inadecuada para el tratamiento de datos personales, al no acreditarse el interés legítimo. También se consideró que hubo una falta de divulgación de información clara, precisa y de fácil acceso sobre el cambio en la política de privacidad y sobre el tratamiento realizado. En particular, la ANPD determinó que Meta no proporcionó información adecuada y necesaria para que los titulares de los datos conocieran las posibles consecuencias del tratamiento de sus datos personales para el desarrollo de modelos de IA generativa. Por otra parte, consideró que hubo limitaciones excesivas al ejercicio de los derechos de los titulares, en concreto en lo relativo al derecho de oposición, para finalmente considerar que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes no tenían las garantías adecuadas. Todo ello resultó en la prohibición de utilizar los datos personales de los brasileños para el entrenamiento de su IA.

Meta apela la decisión y logra que la ANPD autorice un Plan de Conformidad, en la que se encuentran varias medidas que deberán ser implementadas por la empresas para adecuar sus prácticas.

Como forma de aumentar la transparencia, los usuarios de Facebook e Instagram recibirán una notificación por correo electrónico y en la propia aplicación con información clara y accesible sobre el tratamiento de datos que realiza la empresa con el fin de entrenar su sistema de inteligencia artificial.

Además, Meta actualizará los documentos de comunicación con el público en general, como el Aviso de Privacidad y los banners en su página de privacidad, con información más precisa sobre el procesamiento de datos personales para entrenar modelos de IA generativa.

Los usuarios serán informados sobre su derecho a oponerse al procesamiento de datos personales con fines de formación en IA y podrán ejercer este derecho de una manera más sencilla. Incluso después del inicio del tratamiento de datos personales por parte de Meta, lo que sólo se producirá 30 días después del inicio de las notificaciones, tanto los usuarios como los no usuarios podrán ejercer este derecho, mediante un formulario simplificado.

Además, el Plan de Cumplimiento prevé el compromiso de Meta de no utilizar datos personales de cuentas de menores de dieciocho años para entrenar su modelo de IA, hasta que la ANPD tome una decisión definitiva en el ámbito del proceso de inspección.

El Directorio también ordenó a la Coordinación General de Inspección monitorear estrictamente el cumplimiento del Plan de Cumplimiento de Objetivos y la implementación del sistema de IA de la empresa.

Lo mejor de esta medida tanto de suspensión como de levantamiento y seguimiento es que las empresas por más grandes y relevantes que sean deben cumplir la ley, y los organismos públicos también.

Si un área del gobierno nacional tiene por objetivo velar por los ciudadanos, entonces que trabaje y se esfuerce por ello. En Argentina, como en tantos otros países, estamos a las buenas de nadie.