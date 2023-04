Será para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i. Las postulaciones están abiertas y cierran el 16 de mayo de 2023. La publicación y notificación de los resultados será en octubre de 2023

Resolución 564/23-Conicet

Ciudad de Buenos Aires, 14/04/2023

VISTO el Expediente N° EX-2022-128628115-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional, la Ley N° 20.464, la Resolución RESOL-2023-336-APN-DIR#CONICET y la Resolución RESOL-2023-492-APN-DIR#CONICET, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente citado en el Visto se tramita la Convocatoria de Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico – CIC 2022, Modalidad Fortalecimiento I+D+i.

Que por Resolución RESOL-2023-336-APN-DIR#CONICET de fecha 1° de marzo de 2023, y Resolución RESOL-2023-492-APN-DIR#CONICET de fecha 6 de abril de 2023, se aprobaron los perfiles presentados por las Universidades y Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, para cubrir ciento ochenta (180) cargos de la Modalidad Fortalecimiento I+D+i – Convocatoria CIC 2022.

Que es prioridad de este Consejo Nacional fomentar la investigación científico-tecnológica, promoviendo la incorporación de investigadores/as de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico, Ley Nº 20.464.

Que resulta necesario posibilitar la presentación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, de aquellos candidatos/as que reúnan los méritos y condiciones suficientes para incorporarse a la misma y para asegurar la promoción de recursos altamente calificados.

Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida ha sido tratada en reunión de Directorio de CONICET del día 9 de noviembre de 2022 y 29 de marzo de 2023, y se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96, 310/07, 371/19, 730/19, 681/20, 4/22, 333/22, 134/23, 166/23 y las Resoluciones de Directorio N° RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET, RESOL-2022-304-APN-DIR#CONICET y RESOL-2023-125-APN-DIR#CONICET.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-

Llámase a concurso de ingresos a la Carrera del investigador Científico y Tecnológico Convocatoria CIC 2022 – Modalidad Fortalecimiento I+D+i, para seleccionar ciento ochenta (180) investigadores/as, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico, en las fechas y las condiciones generales que se fijan en el Anexo IF-2023-40690350-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébense los criterios de evaluación que se mencionan en el Anexo IF-2023-37565934-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de Desarrollo Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección Nacional del Registro Oficial (DNRO) para su publicación. Cumplido, archívese.

Ana Maria Franchi

CONVOCATORIA INGRESOS CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2022 MODALIDAD FORTALECIMIENTO I+D+i

El Directorio llama a Concurso Abierto para seleccionar 180 investigadoras/es en condiciones de incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i. Esta modalidad recibirá postulaciones que deberán ajustarse a alguno de los perfiles aprobados para la presente convocatoria. Listado Perfiles I+D+i: https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/3/publico/perfiles-forta lecimiento2022/PERFILES-FORTALECIMIENTO-IDi-2022_daa05983a7d5ba6d3f.pdf 1)

CRONOGRAMA:

Apertura: 18 de abril de 2023

Cierre: 16 de mayo de 2023

Publicación y Notificación de los resultados:

octubre de 2023

2) BASES Y CONDICIONES:

A. BASES Y CONDICIONES:

1. La presentación a la Modalidad Fortalecimiento I+D+i, es excluyente de la presentación a las demás modalidades del ingreso a la CIC 2022.

2. La convocatoria para cubrir los cargos asignados en esta Modalidad será abierta y las/os postulantes competirán con independencia del lugar de trabajo y cargos que ocupen al momento de postular.

3. No se admitirá la presentación de una misma persona a más de un perfil.

4. Las/os postulantes deberán haber obtenido como mínimo un título de Doctorado o formación equivalente.

5. En todos los casos se requiere que la/el postulante envíe, conjuntamente con la solicitud, la conformidad de la máxima autoridad del lugar de trabajo donde desarrollará sus tareas de investigación, asumiendo esta última el compromiso de facilitar el adecuado desarrollo de la labor de la investigadora o el investigador y el cumplimiento de las obligaciones asumidas con respecto al CONICET.

6. La/el postulante podrá proponer Directoras/es y/o Codirectoras/es fuera del lugar de trabajo de manera fundada, no resultando de aplicación lo previsto en el punto 4 del anexo de la Resolución CONICET N° 2154/08. Es altamente recomendable que la/el postulante comparta el lugar de trabajo con Director/a o Codirector/a. Asimismo, téngase presente que cuando el Directorio del CONICET tome conocimiento que un/a Director/a Codirector/a propuesto ha tenido conflictos reiterados (dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámite ante el Organismo o en un mismo sumario administrativo pero acumuladas) con discípulos/as bajo su dirección y/o personal del organismo, vinculados a situaciones de malos tratos y hechos que configuren violencia laboral y/o de género, podrá preventivamente no autorizar su inclusión en el presente llamado hasta tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que proceda la medida preventiva deberá corroborarse ante la Dirección de Sumarios del Organismo que en el sumario administrativo en trámite el/la Director/a- Codirector/a propuesto/a esté vinculado/a como sumariado/a (artículo 61 del Decreto Nº 456/22), y se haya dictado y notificado el informe a tenor del artículo 108 del Decreto Nº 456/22. Asimismo, el CONICET no autorizará la propuesta de Directores/as-Codirectores/as de tareas que tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas en este Consejo Nacional.

7. Las/os postulantes seleccionados deberán permanecer al menos cuatro (4) años seguidos y completos en la Universidad o Institución a la que se incorporen, no resultando de aplicación en estos casos el Art. 1º de la Resolución CONICET 1454/10. Esta permanencia se contabilizará desde su incorporación efectiva a la Carrera. 8. Aquellas/os postulantes que, al momento del cierre de la presente Convocatoria no cuenten con el certificado de defensa de tesis doctoral, o en su defecto el título correspondiente, podrán adjuntarlo con posterioridad al cierre de la convocatoria, enviando el documento en formato PDF al correo tesis-ingresos@conicet.gov.ar.

9. Las/os ciudadanas/os extranjeras/os que se postulen a la Carrera del Investigador deberán acreditar que han adoptado la ciudadanía argentina (Ley 25.164) al momento de incorporarse en la Carrera.

10. Las solicitudes de Ingreso a la Carrera del Investigador 2022, se presentarán ÚNICAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA a través de SIGEVA.

11. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se les comunique su selección para remitir la totalidad de la documentación necesaria para su designación como miembros de la Carrera del Investigador. Habiéndose cumplido el plazo señalado sin que se haya presentado la totalidad de la documentación, quedará sin efecto la selección.

12. Las/os/es postulantes seleccionados/as/es deberán haber aprobado la capacitación “Ley Micaela: por una ciencia y una tecnología con igualdad de géneros y libre de violencias”. En todos los casos se requerirá la presentación del certificado correspondiente al momento de la entrega de la documental para el alta CIC. Para más información ingrese a https://www.conicet.gov.ar/area-de-politicas-de-genero-y-diversidades.

13. Las consultas serán atendidas a través del correo electrónico: convocatoriaingresoscic@conicet.gov.ar B) Evaluación La evaluación será realizada en primer término a través de una Comisión Asesora para I+D+i, organizada en subcomisiones para cada una de las Grandes Áreas, junto con la Junta de Calificación y Promoción y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa que rige el funcionamiento del sistema de evaluación. Asimismo, la evaluación de los/as postulantes se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación aprobados para la presente modalidad.

C) Resultados: Sobre la base a la opinión de los órganos asesores, el Directorio conformará un orden de mérito definitivo, así como un listado de candidaturas denegadas. El orden de mérito definitivo tendrá una validez de doce (12) meses, y en caso de producirse una vacante en alguno de los perfiles se cubrirá con el/la candidata/o posterior.

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Nación Nº 35.151 del 18 de abril de 2023.El Anexo II no se transcribe.