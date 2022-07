La Justicia de Uruguay suspendió la vacunación contra el covid-19 para menores de 13 años.

El magistrado Alejandro Recarey hizo lugar al amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone y pausó la inmunización de ese grupo etario, después de la segunda audiencia por el caso.

Ahora, el Ministerio de Salud Pública y el Ejecutivo tienen 72 horas para apelar el decisorio.

Recarey dictó la medida hasta tanto “se publiquen íntegros” todos los contratos de compra de vacunas, se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y se elabore un texto para que los responsables de los infantes sean informados “completamente y con claridad” sobre varios aspectos.

En un comunicado, la cartera sanitaria uruguaya indicó que las vacunas para la población de menos de 13 años dejarán de estar accesibles “hasta nueva disposición”.

El juez indicó que ese texto deberá incluir datos sobre “las sustancias inyectables” (todos los elementos que contengan), los beneficios que conlleva la vacuna y “los riesgos que tenga”, con detalle de su naturaleza, probabilidad, magnitud y, de ser posible, momento de ocurrencia.

También precisó que deberá aclarar que la sustancia “tiene solo autorización de emergencia y no definitiva”, explicando “en términos sencillos” qué diferencia suponen esos dos tipos de permisiones.

Además, manifestó que las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus se basaron en “la evidencia científica disponible”.

“Dado el escenario epidemiológico actual, el Ministerio hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal”, completó.