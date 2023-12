“Una organización centrada en lo humano potencia lo técnico y lo jurídico”

La coach ontológica Carina Angiula brinda las herramientas prácticas para mejorar el trabajo dentro de una oficina juriíica. La flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de trabajar, entre las claves

“Podemos organizarnos efectivamente dentro de una estructura jurídica sin morir en el intento. Resulta muy fácil caer en la trampa de la actividad constante para intentar avanzar y descubrir con el tiempo que solo se ha dado vueltas en círculos”. La cita corresponde al libro “Herramientas Efectivas para organizar tu equipo jurídico” de Carina Angiula, coach ontológica y funcionaria del Poder Judicial de Córdoba.

Angiula brinda herramientas prácticas para mejorar el trabajo dentro de un estructura jurídica, sea puertas adentro de la Justicia o hacia afuera. Advierte que la manera de trabajar en los tribunales suele ser rígida y la ciencia jurídica aparece, en muchos casos, como la única protagonista para garantizar el funcionamiento exitoso de la misma.

“Ir a trabajar a una estructura jurídica no tiene por qué ser una tortura ni una presión. El sueño de armar una oficina jurídica donde sea apasionante ir a trabajar no es una utopía: creo fervientemente y con todas mis fuerzas

que sí es un resultado posible”, aseguró Angiula en una entrevista brindada a Comercio y Justicia.

-¿Es importante implementar cambios en la manera que se trabaja en los tribunales, en las oficinas judiciales?

-Estamos atravesando momentos de grandes transformaciones y uno de los grandes desafíos es poder adaptarnos a una nueva forma de trabajar. En tribunales se está cambiando, se está abriendo la mirada y es un desafío porque nuestras estructuras mentales como operadores del derecho ha sido formateada de una manera bastante rígida, distinto a lo que necesita hoy la sociedad. Una característica de esa época es el cambio permanente y esto nos despierta mucho miedo, mucha inestabilidad.

El enfoque que yo propongo está puesto en lo humano, entonces lo que necesitamos es armar una estructura que nos de un sostén pero, a la vez, que sea adaptable y flexible de modo que nos permita cambiar constantemente. El libro propone una estructura de trabajo dividida en etapas adaptada a las características de cada grupo.

-¿El esquema piramidal que rige los tribunales debe dar lugar a otro esquema de trabajo?

-Creo que nuestro sistema judicial, tan piramidal, tiene que apoyarse en otra bases, en una base más humana, preguntarnos el porqué y el para qué hacemos las cosas. Una orden dada porque se me ocurrió no sirve, se logran resultados más efectivos si nos concentramos en la funcionalidad de las cosas.

La enorme cantidad de causas que tenemos que manejar exige nuevas habilidades, antes se pensaba que sólo había que capacitarse en lo técnico pero armar una buena estructura de organización centrada en lo humano fomenta y potencia lo técnico y lo jurídico. Los abogados y los operadores jurídicos estamos muy formados técnicamente, porque nos apasiona pero, a veces, quedan anuladas esas habilidades que tenemos por no manejar las otras habilidades: no son una o las otras, sino ambas complementándose.La propuesta implica la combinación de las habilidades blandas con lo jurisdiccional, no es una cosa o la otra.

-¿Y cómo se desarrollan o implementan estas herramientas?

– Hay que instalar un espacio y un tiempo dedicado a este tipo de cuestiones para consensuar la manera en que nos vamos a comunicar y, a partir de ahí, se pueden trabajar en instalar habilidades concretas: trabajar sobre el manejo de tiempo, el uso de la agenda; hoy con la oralidad es fundamental manejar la agenda, ser conscientes sobre uso productivo de los bloques de trabajo. Yo sostengo que esto de trabajar todo el tiempo no genera un resultado efectivo, sino que hay que dividirlo en bloques, hay muchas herramientas concretas que con comenzar a nombrarlas y diseñarlas generan pequeños cambios.

Es importante el autoconocimiento personal ver qué cosas nos potencian, en qué habilidades soy más flexible y, quizás para otras tareas deba buscar a otra persona que me complementen, identificar las preferencias y los gustos personales también mejora los resultados.

–¿Si tuviera que mencionar tres aspectos claves para mejorar la productividad en una oficina judicial, cuáles mencionaría?

-Primero, la gestión del tiempo, la gestión de su propia mentalidad y la gestión de los recursos que contamos, sean pocos o muchos, no importa aprender a manejarlos más efectivamente. Esas tres cuestiones son básicas: tiempo, mentalidad y recursos.