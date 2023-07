El abogado de Gustavo Iglesias, el barra brava de Boca que amenazaba con cortarle las manos al empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en un arroyo en Lomas de Zamora la semana pasada, se mostró «sorprendido» por los audios que circulan en los medios y que le son atribuidos a su asistido, y señaló que, a su criterio, quien hace conocer esas conversaciones es quien mató a la víctima y se quedó con su teléfono celular.

«Me llama la atención de dónde salieron esos audios, la fiscalía los tiene a través de los medios, que hace muy bien su trabajo. Pero lo que hay que preguntarse es quién pasa esos audios. Para mí es obvio, es la persona que se quedó con el teléfono de Fernando. El que mató a Fernando es el que tiene el teléfono y esos audios estaban en ese teléfono», dijo el abogado Rodrigo González en declaraciones al canal C5N.

Si bien admitió que los mensajes que circularon mediáticamente son de su asistido, el abogado expresó que «lo llamativo es que sólo aparezcan las conversaciones en las que está involucrado Iglesias y no las otras en las que otras personas amenazaban» al empresario.

«Los audios obviamente son fuertes, pero también son fuertes en el contexto de hoy en el que Fernando apareció de la manera que apareció», afirmó.

En uno de los audios que se conoció la semana pasada, Iglesias insulta a Pérez Algaba y lo amenazó con cortarle las manos: «Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso», dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca de Iglesias.

El letrado recordó que Gustavo Iglesias conocía a Pérez Algaba «desde hacía unos ocho años en el rubro de la compra y venta de automotores».

«Según relató Iglesias, Fernando era un chico superconfiable, tenía crédito en todos lados en ese rubro, pero en 2020 empezó con algunas conductas que no eran propias y se comienza a involucrar en el juego, en las operaciones bursátiles, en las inversiones y empieza a tomar deuda. Algunas personas aportaban dinero para que sea reinvertido y a otras personas Fernando le pedía dinero prestado a cambio de un interés. Este fue el caso de Iglesias», recordó.

«A Gustavo le pidió plata prestada y le pagó un interés, que fue cumpliendo los primeros meses, pero en junio del año pasado, Fernando de un día para el otro desapareció y cambió sus teléfonos», agregó el abogado, quien explicó que ese fue el momento en el que se cortó la relación entre ambos.

Finalmente, respecto a la violencia utilizada para concretar el crimen, el abogado González señaló que, a su criterio, «fue un mensaje» y que el descuartizamiento se produjo «para facilitar el movimiento del cuerpo».

«Hicieron lo que hicieron con el cuerpo para moverlo mejor, sino cómo trasladan un cuerpo de un lugar a otro. La mecánica encierra las dos cuestiones, por un lado la facilidad de mover un cuerpo y por otro es un mensaje, el cuerpo dentro de una valija me parece que es un mensaje», dijo.