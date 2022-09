La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó una cuarta detención en el ataque a Cristina Kirchner. Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de los “copitos”. La decisión se tomó en base a nuevas pruebas encontradas aportadas a la causa.

Durante los últimos días se conocieron mensajes de Carrizo en los que amenazaba en su estado de Whatsapp con agredir al presidente, Alberto Fernández.

El ahora detenido había declarado como testigo el lunes 5 de septiembre, después de la detención de Brenda. El 2 de septiembre, el día posterior al ataque, encabezó junto a la novia del hombre que apuntó contra Cristina Kirchner y el resto de su grupo un móvil en el canal Telefé Noticias para decir que no tenían nada que ver con el intento de asesinato.

La noticia se conoció después de que las indagatorias de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz.

Nuevos chats

En el marco de la investgiación se conocieron nuevos chats entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz, imputadas por el intento de asesinato a Cristina Fernández.

Las conversaciones revelan que desde hacía tiempo venían planificando el atentado contra la Vicepresidenta y que incluso habían fracasado en un intento anterior.

«Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro», dice un mensaje de Whatsapp que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según surge del expediente judicial y de la prueba que se le exhibió a la tercera detenida del caso.

Ese mismo día, horas antes, Uliarte le había adelantado: «Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro».