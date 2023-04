El Tribunal Superior de Justicia cordobés revisó la decisión de la instancia previa y remarcó las incongruencias detectadas en la prueba testimonial

Al observar que de las pruebas no surgieron las precisiones necesarias para acreditar la existencia de un accidente de trabajo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió el recurso de casación presentado por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y ordenó que se rechazara la demanda que había admitido las indemnizaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

El Estado se había agraviado por la procedencia de los resarcimientos derivados del siniestro supuestamente en marzo de 2014, aduciendo que no se acreditó el hecho súbito y violento, al tiempo que denunció que a la conclusión del a quo le faltó fundamentación, pues hizo caso omiso a la prueba incorporada y efectuó una valoración arbitraria.

De igual modo, la Provincia afirmó que sólo uno de los testigos habría estado presente en los momentos posteriores al hecho, pero igualmente no presenció en detalle lo sucedido ni pudo especificar la fecha de lo ocurrido.