Neonatal: la causa suma la imputación de otra médica

El fiscal de instrucción, Raúl Garzón, imputó a la médica neonatóloga María Alejandra Luján por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en el marco de la causa en la que se investiga la muerta de cinco bebés en el Hospital Neonata.

Se la acusa de haber firmado los certificados de defunción de los recién nacidos sin tener la certeza de la causa del deceso y también porque habría tenido conocimiento de las muertes sospechosas y no las denunció.

Parlelamente, Garzón agravó las imputaciones de la ex jefa del servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y de Adriana Morales, a cargo del Departamento de esa misma área.

La principal acusada es Brenda Agüero, de 28 años, quien es considerada la autora responsable de las muertes de bebés, mientras que el resto de los implicados son la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim, el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza, el ex secretario de Salud Pablo Carvajal y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto.

El caso se hizo público en agosto de 2022, cuando cinco familias denunciaron los fallecimientos sospechosos de sus bebés que habían nacido sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo y los decesos tuvieron lugar los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de 2022.