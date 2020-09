Los jueces trasladados por el Senado volverán a reclamar ante la Corte

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli volverán a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la decisión del Senado de la Nación que ayer aprobó sus traslados.

Según trascendió, el juez Castelli ya hizo una presentación judicial, apenas unas horas después de la decisión del Senado, y Bruglia y Bertuzzi esperan que la nulidad de sus traslados sean publicadas en el Boletín Oficial, el trámite administrativo último que los devuelve a sus cargos de origen.

Castelli le informó a la Corte de la decisión del Senado y le pidió una urgente resolución. Bruglia y Bertuzzi analizan preguntarle al máximo tribunal sobre la certeza de sus destinos.

Los tres son jueces de Comodoro Py. Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal y Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7. Llegaron allí durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales mediante el mecanismo de traslados. Con la asunción de Alberto Fernández, el oficialismo los objetó junto a otros siete jueces por considerar que esos traslados eran irregulares, principalmente porque no tenían acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de Cristina Fernández en la causa de los cuadernos y Castelli integra el tribunal oral que debe juzgar el caso.

La semana pasada, los jueces presentaron amparos para que sus traslados no sean revisados y así lograr la confirmación en sus cargos. Alegan que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían ir al Senado y que tienen derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un fallo judicial. Hicieron presentaciones ante el máximo tribunal a través de un per saltum.