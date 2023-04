El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti presentó su libro en El Nuevo Enemigo en la Universidad de La Matanza (UNLaM), con críticas a la política por la falta de un desarrollo económico-social sustentable. Alertó que la humanidad está frente a un fin de ciclo en términos climáticos.

“Estamos en un fin de ciclo. No hay posibilidad de que si seguimos en este camino logremos un cambio. Vemos cada vez más incendios, derretimientos de los glaciares, aparecen enfermedades nuevas. Vemos que la vida se ha vuelto muy frágil, y más allá de los grandes desarrollos en la sociología y política, es que hay miedo”, argumentó.

Para el letrado, “la vida se ha vuelto difícil”. “Me preocupa muchísimo la desesperanza. Tener una vida mejor es difícil. Por eso no presentamos un libro, sino los invitamos a un movimiento”, indicó el ex presidente del tribunal supremo a los presentes, entre ellos, jueces y fiscales.

«Hay una crisis muy fuerte. La verdadera grieta de la política es entre las sociedades y las instituciones. No es la grieta dentro de un sistema, es el sistema que no está funcionando frente a la sociedad que reclama que funcionar. Por eso hay una distancia cada vez más grande y profunda entre las instituciones», agregó.

Al respecto, Lorenzetti resaltó cómo reacciona la política ante la situación que describió: «La política no propone transformar, sino que propone ocupar. Le habla a la población para decir qué es lo que quiere hacer o cómo quiere llegar, pero nunca cómo continuar».