La Universidad de Barcelona volvió al masculino como genérico en sus textos normativos

La Universidad de Barcelona (UB) publicó un instrucción anunciando que vuelve a adoptar el masculino “como genérico” en sus textos normativos y desestima el desdoblamiento masculino/femenino. Argumentó que el masculino como género gramatical no excluye y se reserva el desdoblamiento para “disposiciones gramaticales sensibles” en las que haya que “visibilizar a la mujer”.

La UB indicó que siguió la propuesta que se extiende a la mayoría de los sistemas educativos de la Unión Europea y las recomendaciones de la Red Vives de Universidades, así como de los órganos de la Generalitat como el Parlament de Catalunya.

“Aunque somos conscientes de que es un debate todavía abierto, la instrucción estaba avalada por expertas en lingüística de la UB. Como todas las resoluciones, se hará una revisión a los seis meses para valorar cualquier modificación adecuada que sea necesario introducir”, expuso la alta casa de estudios española.

No obstante, planteó que “la eficacia normativa y la seguridad jurídica” de reglamentos, instrucciones, protocolos y otras normas exigen “una redacción clara, concisa y que sea entendida por todo el mundo ante la necesidad de ser precisos”.

En tanto, sumó que desde el punto de vista lingüístico el uso del masculino como “género gramatical no marcado no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias«.