La Justicia de Córdoba trabaja para identificar a la o las personas que asesinaron este fin de semana, un hombre de 55 años de tres disparos durante un robo en Colonia Tirolesa.

El productor rural falleció el domingo por la noche luego de ser baleado en la puerta de su domicilio aparentemente en un hecho de asalto. “Le dispararon tres tiros, dos dieron en la pierna”, contó su hijo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el hecho ocurrió en la zona rural, en el callejón Bustos a la altura del kilómetro 7. La víctima t y habría recibido al menos tres disparos.

Tras conocerse el terrible episodio, el hijo de la víctima se quejó de que los vecinos están solos. «La Policía no anda, no viene, tenemos los cartuchos colgados en el portón para que sepan que no se tienen que meter, es más el viernes mi hermano cruzó a la misma persona porque mi viejo cuando mi hermano llega le dice que era un morocho alto y mi hermano había visto un morocho alto al costado del campo, pero no lo encontramos”, añadió.

Miguel dijo sentir “mucha impotencia” porque su papá “era una persona buena, no hacía daño a nadie, había estado trabajando”.