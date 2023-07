Alertó sobre el peligro latente que existe para quienes continúan sometiéndose a las intervenciones de ese cirujano. Aclaró que no se persigue asegurar los fines de este proceso penal ni adelantar el cumplimiento de la pena impuesta

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, presentó un pedido de inhabilitación provisoria para el médico Aníbal Lotocki con el fin de que no pueda ejercer la medicina y el comercio «en el ámbito de la estética y la cosmética» hasta que su condena quede firme.

El fiscal presentó el dictamen ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La semana pasada se había solicitado la opinión de las partes al respecto de la inhabilitación de Lotocki mientras se revisa su condena a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por las lesiones graves que sufrieron cuatro pacientes.

Al momento de dictar la sentencia, en febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat -quien integró unipersonalmente el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 28- no se pronunció sobre la solicitud específica que había hecho la fiscalía relacionada al dictado de una medida cautelar que alcanzaba la inhabilitación del acusado para el ejercicio del comercio en el ámbito estético y cosmético.

Contra la sentencia dictada por el tribunal, se presentaron recursos de la fiscalía, de la defensa y de la querella que representa a Pamela Sosa -ex pareja de Lotocki_, que además de cuestionar que no se lo condenó a Lotocki por el delito de estafa, insistió para que el médico no ejerza la medicina mientras Casación define si confirma la pena.

Neutralizar el riesgo

En su dictamen, el fiscal planteó que la medida cautelar “resulta procedente y merece ser decretada en forma inmediata” por los jueces de la cámara, “en atención al peligro latente que se cierne sobre la salud de aquellos que hasta el día de hoy continúan sometiéndose a las intervenciones del médico Lotocki”.

“Cabe poner de relieve que la salud pública como valor comunitario es inmanente a la sociedad, y que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de promover la defensa de los intereses generales de la sociedad”, sostuvo la fiscalía.

“Por otra parte, cuadra destacar que la presunción de acierto de que goza toda sentencia judicial autoriza el dictado de la medida cautelar peticionada en aras de neutralizar el riesgo potencial que se deriva del ejercicio de la medicina -en general- y de la cirugía estética -en particular-, puesto que pesa sobre Lotocki una condena -no firme- fundada precisamente en el quebranto de numerosos deberes inherentes a su actuación profesional”, agregó el fiscal.

Por último, destacó que la medida solicitada “no es para asegurar los fines de este proceso penal ni adelantar el cumplimiento de la pena impuesta” sino para “evitar que los actuales pacientes del acusado se vean sorprendidos en su buena fe mientras que las distintas instancias judiciales se abocan al tratamiento de la resolución definitiva del asunto”.

Change.org

Lotocki tiene una condena a cuatro años de prisión por haberle ocasionado lesiones graves a las modelos Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, además de a Sosa y a Gabriela Trenchi, a quienes también operó. A principios de junio fue procesado por homicidio tras la muerte del empresario Rodolfo Cristián Zárate ocurrida el 16 de abril de 2021 durante una intervención quirúrgica que el profesional le había hecho para la reducción del tejido graso.

En tanto, la modelo Silvina Luna fue internada en las últimas semanas y permanece en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano. Ante esta situación, allegados a la modelo compartieron en sus redes sociales una petición de la web Change en la que se está haciendo una junta de firmas para luego realizar una presentación y exigir que Aníbal Lotocki sea inhabilitado para ejercer la profesión.