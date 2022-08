La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un nuevo comunicado en respaldo al fiscal federal Diego Luciani, tras un nuevo embate del presidente de la Nación al acusador en “Vialidad”.

Cabe recordar que el miércoles por la noche, Alberto Fernández dio una entrevista en TN para referirse a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner.

Respaldó la totalidad de las publicaciones de la vice en las redes sociales y aseguró que es ella “la que no quiere pensar en un indulto”.

También fustigó al Poder Judicial. Dijo que la Justicia argentina “se parece más” a la de una monarquía que a la de una democracia.

También propaló que es “selectiva” y que “se aplica en favor de poderosos”.

En el marco de la entrevista se dio un inquietante diálogo con el periodista Edgardo Alfano.

Alfano expuso: “Siempre está el recuerdo de Nisman. ¿Cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales?”.

Fernández contestó: “Sí, el tema es… Si alguien está pensando en que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente le regalaría algunos tratados de derecho penal al fiscal Luciani. Por mucho que grite justicia y corrupción dijo un sinfín de disparates jurídicos”. Y siguió: “Realmente alentar la idea que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate”.

Ante ello, la entidad que preside el fiscal Carlos Rívolo señaló a través de un comunicado que los dichos del primera mandatario tienen “un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional, que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

La asociación recordó que el artículo 109 de la Constitución Nacional señala que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

El grupo enfatizó que ello “claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de criticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”.