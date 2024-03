La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que tiene el teléfono intervenido. Fue durante una entrevista radial, cuando sufrió una interrupción bulliciosa mientras era entrevistada telefónicamente por el periodista Mauro Federico.

“Hay unos ruiditos. Tengo intervenido el teléfono, no sé qué pasa. Están escuchando y no les conviene que hable. No me importa. Nuestra presencia y nuestro trabajo es en paz. Pero esto es gravísimo, el ser humano tiene que tener libertad de acción”, declaró Carlotto y añadió que es lamentable “que esto esté pasando en Argentina”.

El hecho cobra mayor relevancia, al ocurrir en la previa de una nueva conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Al aire se escuchaba el sonido del tecleo propio de los teléfonos celulares, pese a tratarse de una línea fija, y las interrupciones coincidían directamente con las intervenciones que intentaba hacer la histórica referente de los Derechos Humanos.