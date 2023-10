Espionaje a jueces: el oficialista Tailhade fue vinculado a la causa y se presentó

Luego de que varios medios nacionales difundieron los resultados de un informe preliminar sobre teléfonos y computadoras del ex policía Ariel Zanchetta, principal sospechoso en la megacausa por espionaje a jueces, revelaron que entre los contactos del detenido figura el ex director de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade, el hombre se puso a disposición de la Justicia.

Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos aún más información de magistrados; incluso, sus datos migratorios. También halló registros de visitas de miembros de la Corte a la Rosada.

El nombre del diputado kirchnerista, principal impulsor del juicio político en contra de los ministros de la máxima instancia, llamó la atención.

Además de Tailhade, en el listado figuran el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, “C5n Gustavo Sylvestre” y “periodista Tomás”.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) le dejó su estudio a Martínez De Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita.

Zanchetta fue detenido en Junín, provincia de Buenos Aires, a fines de junio. A él le peritaron una computadora portátil, dos celulares y se terminaron conformando siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales.

Ahora, la Justicia busca determinar si algunos contactos, que suman 5.793, están vinculados con operaciones de inteligencia y delitos.

Zanchetta está procesado por acceso ilegítimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.

Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales de Comodoro Py y de los supremos: situación laboral, fiscal y económica; datos sobre sus domicilios y vehículos; fotos y números de teléfonos, entre otra información.

Objetivos

Entre otros, la lista de objetivos incluye al juez Sebastián Casanello; al ex juez Ricardo Canicoba Corral; al ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari; al fiscal Carlos Stornelli y a su ex esposa y madre de sus hijos, y y al ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El legislador del Frente de Todos se presentó ante el juez del caso para que, según afirmó en un comunicado, “no dude” en convocarlo de inmediato “si considera que es necesario”.

“Periodista”

Lo que muestran hasta ahora los equipos de Zanchetta es su dedicación para recolectar información. No obstante, aunque hay datos sobre funcionarios públicos, políticos, empresarios y dirigentes, el foco del expediente, por el momento, es analizar el espionaje a miembros del Poder Judicial.

Zanchetta alega ser periodista. En su indagatoria negó tener vínculos con los servicios de inteligencia y afirmó que pidió más de dos mil informes de antecedentes de jueces y fiscales porque desde que se retiró de la Policía Federal trabaja para la Agencia Nova, RealPolitik y otros sitios de noticias.