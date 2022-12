Kaili quedó detenida por cobrar presuntos sobornos de Qatar y ya no podrá ejercer su cargo. El Parlamento votó a favor de poner fin a su mandato como vicepresidenta.

Con 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones el Parlamento Europeo acordó despojar a Eva Kaili de una de las 14 vicepresidencias que componen ese organismo. La socialista griega se encuentra detenida por cobrar supuestos sobornos de Qatar, junto a su pareja, Francesco Giorgi; el ex eurodiputado Antonio Panzeri, líder de la ONG Fight Impunity; y el lobbista Niccolò Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

“La Conferencia de Presidentes ha decidido por unanimidad proponer al Parlamento que ponga fin al mandato de la vicepresidenta Eva Kaili, de conformidad con el artículo 21 del reglamento. El Parlamento tomará una decisión sobre esa propuesta al comienzo de la sesión de votación al mediodía, con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos”, explicó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El caso abierto por supuestos sobornos a figuras influyentes de la Eurocámara para mejorar la imagen de Qatar continúa siendo investigado por la Justicia, y hasta el momento se incautaron cerca de 750.000 euros.

Según detallaron medios europeos, en la vivienda de Kaili, las autoridades incautaron unos 600.000 euros en efectivo, y además hallaron «varios cientos de miles de euros» en la maleta del padre de la socialista griega en un hotel de la capital europea y otros 150.000 euros en el alojamiento de una tercera persona.

La policía también allanó una oficina del PE en Bruselas para apoderarse de datos informáticos de una decena de funcionarios.

Otras tres personas, entre ellas su pareja, fueron detenidas por sospechas de recibir fuertes sumas de dinero de un «Estado del Golfo Pérsico», que sería Qatar, para defender los intereses en el Parlamento, mientras que su padre, detenido el viernes, fue puesto en libertad.

Al respecto, el abogado de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, expresó que su clienta se considera inocente.»Ni confirmo ni desmiento, hay confidencialidad. No tengo ni idea de si se encontró dinero o cuánto se encontró» en los allanamientos en su casa, dijo.

«Su posición es que es inocente. No tiene nada que ver con los sobornos de Qatar», declaró el letrado a la cadena privada griega Open TV.

Tras confirmarse que Kaili era una de las investigadas en el marco de la operación contra la corrupción, el blanqueo de dinero y organización criminal abierta por las autoridades belgas, su partido en Grecia, el Pasok, anunció su expulsión, por lo que ahora ocupa un escaño como eurodiputada «No Inscripta». Además, sus bienes fueron congelados por la autoridad griega contra el lavado de activos.

Una de las atribuciones de Kaili como vicepresidenta era representar a la presidenta del Parlamento ante el Medio Oriente, función que le fue suspendida por la propia Metsola inmediatamente después de su detención. La continuidad de la detención de Kaili será revisada este miércoles por un tribunal belga.