En medio de las críticas de la oposición y sin la presencia de la vicepresidente Cristina Fernández, el Senado debatía, al cierre de esta edición, la ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para llevar el número a 15.

En intensas negociaciones, el Frente de Todos (FdT) buscó consensuar internamente y con aliados un nuevo texto, aunque tiene casi nulas chances de avanzar luego en la Cámara de Diputados, donde la oposición la rechazará.

Por la resistencia al proyecto de reforma para ampliar la Corte a 25 miembros, que ponía en peligro la media sanción del Senado, el oficialismo cedió en las pretensiones y a último momento modificó la redacción del texto y acotó a 15 integrantes la composición del Máximo Tribunal.

Gracias a este cambio, el oficialismo logró el acompañamiento de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, dos de los votos indispensables para alcanzar la mayoría.

Si se aprobare la iniciativa en ambas cámaras y, así, se completare la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con 11 integrantes adicionales, ya que, si bien la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia, en noviembre del año pasado, de la jueza Elena Highton de Nolasco.

La sesión comenzó con 37 senadores del oficialismo y aliados presentes en el recinto, mientras que la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) no prestó quórum y bajó al recinto minutos después de que el oficialismo consiguió el número necesario para debatir.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (Jujuy), defendió el proyecto y afirmó que el debate se extendió por «seis meses».

“Escuchaba que sólo le interesan a la política estos temas, y no, esto es confundir: hacemos lo que tenemos que hacer. La responsabilidad de legislar, y es tema de este Congreso el tema de la Corte”, aseguró el jujeño, quien cuestionó la falta de mujeres en el tribunal. Expresó: “Hoy la sociedad tiene un fuerte planteo hacia la Justicia y eso es grave. Tenemos que confiar, ya que hay que ir un paso para adelante; no tenemos que ceñirnos a discusiones que no nos lleven hacia ningún lado sino buscar algún factor común con quienes nos demandan».

Por JxC, el senador Martín Lousteau cuestionó: «Hoy estamos debatiendo esto, lo que ustedes quieren, como quieren, y no lo que hay que debatir”.

“Una reforma judicial que iba a costar miles de millones de pesos, después hablamos de si las PASO son caras o no. Después estuvimos discutiendo una reforma al Ministerio Público Fiscal, pero todavía ni siquiera se ha puesto a consideración el pliego que envió el Presidente, de su propio candidato”, resaltó el legislador.

«Hoy, mientras la inflación corre al 7% mensual -135% anual, récord desde la hiperinflación de fines de los 90-, nuestro debate consiste en ampliar la Corte Suprema”, agregó Lousteau.

Funcionamiento

La iniciativa sólo amplía la cantidad de cortesanos pero deja, en su primer artículo, abierto el debate a una futura «ley especial» que definirá «el modo de organización y funcionamiento» del Supremo Tribunal. La idea es que tal ley, cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos, se explicó.

El proyecto original tuvo algunos cambios, como asegurar la paridad de género entre los postulantes a integrar la Corte.

En ese sentido, se buscará el mecanismo por el cual se envíe una cuaterna de candidatos al Poder Ejecutivo (dos hombres y dos mujeres) para que el Presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades constitucionales, eleve los postulantes al Senado.

El proyecto fue dictaminado a fines de junio, luego de que siete gobernadores del oficialismo se hicieron presentes en el Salón Illia del Senado para expresar su apoyo a la medida que ellos, junto con otros nueve mandatarios, le habían presentado al presidente Alberto Fernández a principios de mayo. Sin embargo, desde entonces, el FdT no pudo juntar el número necesario de legisladores para aprobar la norma.