Por Luis R.

Carranza Torres

El término «jurimetría», que resulta de conjugar otros dos -jurisprudencia y medición-, apareció por primera vez en el artículo titulado “Jurimetrics – The Next Step Forward”, escrito por Lee Loevinger en 1949, publicado en la Minnesota Law Review de ese año. Se trataba de un enfoque teórico del tema, por lo que no fue hasta la década de 1960 que tal concepto comenzó a tener una relevancia práctica gracias al uso de tecnologías informáticas en el mundo jurídico.

Su autor había nacido en Saint Paul, un 24 de abril de 1913. Loevinger estudió derecho en la Universidad de Minnesota, se graduó en 1936. Su primera práctica profesional fue, sin embargo, en Kansas City, estado de Missouri. Luego de servir en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó en la Corte Suprema de Minnesota primero y luego como adjunto del “Attorney General” de Estados Unidos, una mezcla de procurador del Tesoro con ministro de Justicia, en el área Antitrust del Departamento de Justicia. Después fue miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones, de 1963 a 1968, durante la presidencia de John F. Kennedy. Allí fue quien captó y empezó a llevar a la práctica la idea de «servicio universal» para los operadores telefónicos privados. Fue quien propuso la introducción en Estados Unidos de un número único para emergencias, el ahora célebre «911».