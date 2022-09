Ignacio Martín, popularmente conocido como el médico trucho del COE, y su abogado responsabilizaron a varios funcionarios provinciales y municipales por los delitos que le imputan al joven cordobés. El acusado rompió el silencio después de conocerse que el Ministerio Público pidió elevar la causa a juicio y disparó contra el funcionario del Gobierno de Córdoba y titular del COE, Diego Almada; el secretario de Salud municipal, Marcelo Ferrario, y Pablo Carvajal, de la cartera sanitaria provincial. En tanto, su abogado, el letrado cordobés Sergio Cattáneo, apuntó al subsecretario de Salud de Río Cuarto, Isaac Pérez Villarreal, por la muerte de un joven.

«Obviamente que tuve una ayuda política. Digo ayuda en el sentido de que ellos me pusieron en el lugar que estaba. Yo no llegué a ningún lugar solo. Yo no presenté en el Gobierno provincial ni en la Municipalidad de Río Cuarto ningún papel que acreditase el título de médico. Ellos sabían que yo era paramédico. Sabían mi edad, porque al entrar al COE era necesario firmar una declaración jurada», amplió.

«Tendría que haber funcionarios públicos imputados. Los responsables que me hicieron llegar acá sabían que yo no estaba habilitado», dijo, y cerró: «Llegué adonde llegué por encubrimiento de funcionarios públicos».

Ignacio Martín afronta ocho imputaciones, las más dura es la de homicidio con dolo eventual y lesiones con dolo eventual, de las que intenta defenderse.