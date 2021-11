La diputada nacional Graciela Ocaña (JxC) se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social y pidió que se declare la nulidad del desistimiento de la Admnistración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el caso de las dos pensiones vitalicias de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Solicito nuevamente se me autorice a intervenir como tercero, ya que el orden público está obviamente comprometido, generándose una situación de gravedad institucional, en tanto aquí se cuestionan circunstancias que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”, sostuvo la legisladora.

Con el patrocinio del ex diputado Lucas Incicco, Ocaña señaló: “Resulta más evidente y necesaria que nunca la protección de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, especialmente los jubilados, en nuestro carácter de representantes del pueblo”.

Para Ocaña, en el organismo dirigido por Fernanda Raverta,existió “un vicio en la voluntad de la Administración”.

En esa línea, planteó que el desistimiento le produjo un “enorme perjuicio al erario público” y estimó que coronó “una cadena de hechos que configurarían un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala administración de los fondos públicos, que será objeto de la denuncia penal pertinente”.

La semana pasada, la Anses no apeló la sentencia que ordenó devolverle la doble pensión a Fernández de Kirchner, como ex mandataria y viuda de un ex presidente.

Desde abril pasado, el organismo volvió a pagarle los beneficios a la funcionaria, tras una resolución del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

En función de ello, la actual vicepresidenta embolsará unos 2,5 millones de pesos mensuales, una cifra a la cual debe sumarse un reclamo en curso que presentó, por un retroactivo que asciende a unos $120 millones.

En febrero de este año, la Anses recurrió el fallo que habilitó a la vicepresidenta a cobrar las dos pensiones de privilegio, dictado el el 29 de diciembre de 2020 por el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami.

En aquella oportunidad, el magistrado dispuso que tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como ex presidenta y la que le corresponde como viuda de Kirchner, además de un retroactivo exento de ganancias.

Cuando Pérez Nami concedió la apelación presentada por el organismo que dirige Raverta suspendió los efectos de su sentencia hasta que resolviera la Cámara del fuero previsional.

No obstante, el 3 de marzo, la Procuración del Tesoro firmó una resolución declarando nula la decisión administrativa de la Anses, de 2017, que le ordenó a Fernández de Kirchner que eligiera una de las dos prestaciones.

Ante ello, la Anses revocó la media que se judicializó cuando la vicepresidenta sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión y volvió a abonarle el total que pretendía la ex mandataria.

La Justicia le pidió que fundamentara su apelación, pero su respuesta fue que en función del nuevo dictamen jurídico de la Procuración “rehabilitó la asignación mensual vitalicia suspendida” y desistió.