Diputados retoma el proceso de juicio político a la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia para analizar los expedientes relacionados con supuesto «abuso de poder» por parte del ministro Carlos Rosenkrantz por no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio particular.

La comisión, que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se reúne desde las 13.15 en el edificio anexo de la Cámara baja para escuchar una serie de invitados que expondrán sobre los expedientes que se enfocan en ese supuesto accionar del juez Rosenkrantz.

Al iniciar la reunión, Gaillard precisó que se resolvió postergar a pedido de la Coalición Cívica para el martes 10, la ampliación de la investigación en torno al supuesto «abuso de poder» contra el juez Ricardo Lorenzetti, que contará la próxima semana con la presencia de testigos.

Para esta nueva reunión de la comisión de Juicio Político, fueron convocados el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape, y su colega Juan Alonso, por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.

También, expondrán Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, en tanto que Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA contra AFIP-DGI/Proceso de conocimiento, se excusó de asistir por cuestiones laborales en la jornada de hoy, a través de una nota enviada a las autoridades de la comisión.