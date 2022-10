En Inglaterra, cuatro fondos de inversión («buitres») que están demandando a Argentina por pagos que, afirman, se adeudan en instrumentos vinculados con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, en 2013, denunciaron ante un juez de Londres que el Gobierno tenía una “propensión” a manipular datos económicos.

Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited accionaron en 2019 alegando que Argentina les debe montos en euros.

El «Cupón PBI» fue un instrumento utilizado en 2005 por los por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Determinaba pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba 3%.

El título de deuda fue criticado por la «manipulación» de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) relativas al crecimiento económico.

Esos fondos de inversiones casi no les asignaron valor en 2005, al momento de su emisión, durante la reestructuración de deuda soberana que motorizó el ex presidente Néstor Kirchner, y no se los consideró un activo que mejorara la oferta del canje.

Según la propuesta que el país hizo en ese año, para pagar, la suba del PIB debía alcanzar un porcentaje superior a 3,2%.

La economía creció por encima de aquel nivel aunque durante los años siguientes y el producto se desvirtuó.

A partir de 2012 no se registraron más desembolsos.

En marzo de 2014, el ex ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido de 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI -en diciembre de ese mismo año-, por un total de 3.000 millones de dólares.

Un mes antes, en febrero, el Indec sostuvo que la economía había crecido 4,9% en 2013, según la estimación hecha con base de cálculo en 1993, pero desde el 1 de enero se optó por aplicar una nueva metodología para calcular el PBI, con base en 2004.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico durante la gestión anterior y se determinó que durante 2013 el PBI creció 2,4%.

Con base en esa actualización, tampoco correspondería el pago del Cupón PBI que demandan los fondos ante tribunales británicos, que cuestionan la negativa del país a pagar bonos atados a ese crecimiento.

Peticionan el pago de 2013. Afirman que la tasa de crecimiento de 2,96% que verificó el Indec, que no llega a superar el 3% que lo activaría, está mal calculada.