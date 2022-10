El ex comisario y el ex ministro de Seguridad deberán responder sobre la cadena de responsabilidades y de encubrimientos policiales habida en la noche cuando fue asesinado el adolescente

El ex comisario mayor Gonzalo Cumplido y el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera serán los principales testigos que declararán este miércoles en el juicio que se les sigue a 13 policías por el crimen de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020.

El testimonio de ambos ex funcionarios será clave para que el tribunal pueda dilucidar la cadena de responsabilidades y de encubrimientos policiales y políticos que rodean el caso. No se descarta que el tribunal someta a ambos testigos a un careo, habida cuenta de que se espera que den versiones diferentes sobre lo ocurrido en aquella fatídica noche.

Cumplido era subdirector de Seguridad de la Zona Sur de la ciudad de Córdoba. Fue el primer alto jefe policial en hablar y admitir las irregularidades del procedimiento durante la persecución y asesinato de Blas Correas. “Hubo un complot policial, político y judicial”, afirmó luego de que la Justicia comenzó a imputar a los uniformados involucrados.

El comisario fue el encargado de hablar con los medios en la mañana en la que se conoció la noticia de la muerte de Blas. A pesar de que declaró que allí no había “nada que esconder”, con el correr de las horas se conoció que sus subordinados habían intentado ensuciar la investigación mediante el aporte de un testigo anónimo falso, la difusión de rumores en los medios, el plantado de un arma -que ni siquiera estaba operativa- y la limpieza de la escena del crimen. También quedó en evidencia que los principales autores de éste no eran dos uniformados jóvenes, como difundió Cumplido en primera instancia, sino que, tanto los policías Lucas Gómez como Javier Alarcón, tenían más de diez años de experiencia en la fuerza.

Para justificarse, Cumplido dijo que tuvo que “hacer de vocero” “por orden y súplica del ministro”, y que ‘‘siempre quiso hablar con los padres de Blas’’ pero que no lo hizo por pedido de sus superiores.

“El Ministro me dijo textualmente ‘jugátela por mí y atendé a la prensa’ y ante mis dudas me reiteró ‘vos vas a saber manejar esto’. Yo le respondí que no era conveniente que hiciera declaraciones por dos razones: primero, que no estuve en el lugar de los hechos y fui uno de los últimos en enterarme, y segundo porque el fiscal no me había dado la orden. Me dijo que él se encargaba del fiscal y que las máximas autoridades no estaban en condiciones de declarar, que lo hiciera yo“, detalló en declaraciones a la prensa.

Cabe destacar que Cumplido fue destituido de la Policía de Córdoba en agosto de 2020, y que posteriormente fue imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público. En julio de 2021 lo sobreseyeron.

La actuación de Mosquera

Después de que Blas Correas fue asesinado, Mosquera fue el encargado de comunicarle el hecho al Gobernador. Según explicó, Juan Schiaretti le dio tres indicaciones: que se pusiera en contacto con la familia, que se pusiera a disposición del fiscal y que “abriera a la Policía de par en par para esclarecer el hecho, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.

Respecto al contacto con los padres de Blas, el ex funcionario aseguró que su primera comunicación fue con el papá y luego con Soledad Laciar, la madre. “Si yo no cubrí sus expectativas, les pido disculpas. Si ella pretendía un accionar diferente, le pido disculpas. Siempre actué bajo la ley, buscando el esclarecimiento del caso”, se justificó.

El crimen de Valentino Blas Correas ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2020. El joven de 17 años se hallaba en el automóvil Fiat Argo junto a cuatro amigos. Circulaban por el barrio Colinas de Vélez Sársfield, sur de la capital cordobesa y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió. Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria; y el cabo primero Javier Catriel Alarcón, quien disparó en dos oportunidades. Ambos llegaron imputados como coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.