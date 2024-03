Cúneo Libarona busca darle impulso a la reforma procesal laboral

El ministro de Justicia presentó su proyecto de transformación de la Justicia. El ministro de la Corte, Horacio Rosatti manifestó su compromiso para avanzar con un sistema adversarial

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó en Casa Rosada la reforma Procesal Penal Federal que -sostuvo- pretende «una transformación absoluta de la Justicia» e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal.

«Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. (El jefe de Gabinete) Nicolás Posse me habla de ‘mano justa'», sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.

El anuncio, que fue calificado por el ministro como un «momento histórico en la Argentina», busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015 y consideró que es «idóneo y eficaz» y que implica pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo».

Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: «Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación».

«Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio», prometió.

Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la «Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal», de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Apoyo de la Corte Suprema

Tras la reunión, Rosatti, destacó el compromiso de todos el Poder Judicial para llevar adelante esta iniciativa que “estuvo largamente demorada”.

“El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada”, dijo Rosatti.

“Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. Estuvimos la semana pasada en Rosario y estaremos la semana siguiente para monitorear. Estamos en comunicación permanente con el ministro de Justicia, con la Defensoría y la Procuración. No seremos resistentes de ninguna manera a este cambio, porque pensamos que este cambio es benéfico para todos, y fundamentalmente para los justiciables”, remarcó.

“El objetivo es una Justicia más ágil, más pronta, más transparente y, fundamentalmente, más eficaz para el esclarecimiento de los ilícitos”, agregó.

Rosatti destacó la experiencia de Salta y de Jujuy y adelantó que “probablemente Cuyo sea el próximo lugar donde se implemente, para que además vayan tomando nota de la forma que lo estamos organizando en Rosario”.

En tal sentido, el presidente de la Corte destacó que el director y subdirector de Infraestructura, el director de Tecnología y la Escuela Judicial estarán instalados en Rosario hasta el 6 de mayo, “relevando las deficiencias y procurando las anotaciones necesarias para que esta propuesta se concrete con éxito”.

Rosatti señaló que “por imperio de nuestro sistema federal, en algunas provincias la problemática narco está desdoblada entre narcomenudeo y el crimen de narcotráfico, y en otras no”. Estas circunstancias “suman complejidades y, en ocasiones, dificultades para combatir con éxito este flagelo”. De allí que, anunció, se trabajará en conjunto, “como lo venimos haciendo, con la Procuración General”, al tiempo que destacó el trabajo de la PROCELAC y del PROCUNAR en esa jurisdicción.