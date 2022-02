Ya suman 20 las personas que murieron tras consumir cocaína envenenada, y 74 los intoxicados que se encuentran internados en distintos hospitales del Oeste y Noroeste del Gran Buenos Aires. A su vez hay 10 detenidos producto de los allanamientos llevados a cabo en Puerta 8, un asentamiento de la localidad de Tres de Febrero.

Así lo confirmó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que emitió un nuevo comunicado en el que informó que “se reforzó la distribución de medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, se sumaron dos unidades UTIM para el sistema de traslados y se emitió un alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses”.

El caso comenzó a desatarse ayer a la madrugada con la llegada de los primeros pacientes a las guardias de los hospitales bonaerenses, todos con el mismo cuadro de salud y admitiendo el consumo reciente de cocaína. Las primeras víctimas fatales que se notificaron fueron cuatro hombres de 45, 36, 33 y 32 años, que habían ingresado al hospital San Bernardino, de Hurlingham.

Frente a este panorama actuó la Policía bonaerense. El testimonio de familiares y de los propios internados que revelaron haber comprado la droga envenenada en un asentamiento conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista, municipio de Tres de Febrero, sindicado como “un lugar habitual de venta de estupefacientes” fueron claves para que comenzaran los operativos.

Al mediodía, mientras comenzaban a saturarse las guardias de los hospitales con personas que llegaron intoxicados, en algunos casos inconscientes y en grave estado, se llevaron a cabo los allanamientos. Producto de los operativos hubo 10 detenidos y se secuestraron alrededor de 6 mil dosis de droga, cuyas muestras fueron enviadas a La Plata para ser analizadas y determinar su composición química.

Según adelantó el Gobierno, la cifra de internados y fallecidos podría incrementarse, ya que hay personas que perdieron la vida en la vía pública y domicilios, cuya cantidad aún no se pudo establecer, al tiempo que el número de internados se amplía constantemente con el arribo de personas en grave estado a la admisión de las guardias de los centros asistenciales.

Aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína y dijo que hay sospechas de que se trató de un hecho intencional.

«Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo», afirmó a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.