Hausler, empresa de cajas de seguridad no bancarias y salas de negocios, inauguró una nueva sucursal en el Unicenter Shopping de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de su desembarco en los centros comerciales, tal como lo hizo en agosto pasado con la inauguración del Alto Palermo Shopping.

El nuevo local demandó una inversión de 400 millones de pesos y su apertura se enmarca dentro de un plan de expansión que contempla la apertura de otras cuatro sucursales más en 2022, en plazas que aún se están definiendo, en las que invertirá 300 millones de pesos en cada una de ellas.

“Hausler fue la primera empresa en desarrollar este negocio en el país y es ahora también pionera en brindar su servicio en los shoppings con sucursales robotizadas, algo disruptivo que ha tenido una excelente recepción de los clientes en la sucursal Alto Palermo, inaugurada en agosto”, reflejaron fuentes de la firma.

La particularidad de la llegada a los shoppings es que la empresa dispone en las mismas bóvedas alemanas totalmente automatizadas, lo que favorece una operación rápida, segura y con máxima confidencialidad ya que la interacción del cliente es sólo electrónica. Estas aperturas son el resultado de un exhaustivo proceso de análisis y conocimiento de los hábitos y necesidades de los clientes.

“Desde nuestra primer apertura en 2014, en el microcentro porteño, nunca hemos dejado de crecer y entendemos que es el momento ahora de ofrecer nuestro servicio superador de resguardo de valores en lugares de proximidad y estratégicos como son los shoppings, donde además lo estamos haciendo con tecnología realmente de vanguardia, mediante una operación robotizada, una experiencia que ha sido muy bien recepcionada por los usuarios porque sus ventajas superadoras en cuanto a mayor discreción, eficiencia y rapidez. La sucursal de Unicenter ya está operativa y vamos a completar el año con un plan de expansión de cuatro sucursales más, algunas en plazas del interior del país, que estamos terminando de definir”, adelantó Carlos Gesino, director general de Hausler.

Actualmente, la firma cuenta con más de 15.000 clientes activos y seis sucursales funcionando, en Retiro, Belgrano, en los shoppings Alto Palermo y Unicenter, Pilar y Córdoba.

Con el mismo costo que ofrecen las entidades bancarias, la entidad brinda atención extendida de lunes a sábado, con alta discreción en el ingreso y egreso de las sucursales y múltiples niveles de máxima seguridad que incluyen puertas de alto blindaje, lectores biométricos y controles estrictos de acceso a la zona de la bóveda, que ahora suman además la ventaja que serán robotizadas e inviolables.

Entre otras características del servicio de cajas, se destaca la contratación por periodos flexibles y cortos, oferta no habitual en los bancos; montos de cobertura entre u$s 50.000 y u$s 1 millón; datos del cliente encriptados (no pueden ser “hackeados”) para una mayor seguridad y confidencialidad; y horarios extendidos de operación, de 9:30 a 18:30 de lunes a viernes y sábados de 10 a 14 en sucursales tradicionales, en tanto que las sucursales en shoppings estarán abiertas los siete días de la semana