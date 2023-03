La Universidad Nacional de Córdoba la creó para potenciar y financiar este tipo de emprendimientos. Abrió una convocatoria, hasta el 31 de marzo. Es la segunda en una casa de altos estudios pública del país

Debuta la Aceleradora UNC para potenciar y financiar startups científicas. Es la segunda aceleradora de base científica de una universidad nacional y la primera de Córdoba. La convocatoria lanzada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) estará abierta hasta el 31 de marzo.



A diferencia de las aceleradoras ya existentes en la provincia, esta nueva potencia emprendimientos que nacen en la comunidad universitaria, conformados por docentes, investigadores y egresados, con el apoyo de la universidad.



En el país, el primer antecedente de una aceleradora de una universidad pública surge en la Universidad Nacional del Litoral: la Aceleradora UNL. En Santa Fe además existen otras dos, de las que participan capitales privados que vienen a Córdoba a buscar científicos/as emprendedores/as: “Con la experiencia de la UNL, sabemos que este modelo funciona, y funciona muy bien”, dice Silvia Aisa, coordinadora de Aceleración e Innovación Abierta.



La nueva aceleradora de la Casa de Trejo forma parte del camino emprendedor y es la continuación de la incubación, con lo que podrán acercarse emprendimientos ya egresados de la Incubadora UNC, entre otros.

Esta nueva dependencia es cogestionada por las secretarías de Innovación y Vinculación Tecnológica y de Ciencia y Tecnológica de la UNC.



Podrán participar todos aquellos emprendimientos de base científica que estén operando en el país, en un estadio temprano o intermedio, que cuenten con productos o servicios validados técnicamente, estén o no facturando, y que hayan o no levantado capital previamente o estén buscando acceder a nuevas rondas de inversión para crecer y expandirse.



Alguno de los miembros del equipo emprendedor deberá ser docente y/o investigador, egresado/a reciente (con no más de 10 años de egresado a la fecha de cierre de la convocatoria), o alumno/a avanzado/a (con 75% de las materias aprobadas), de la UNC o de alguna otra universidad (de gestión pública o privada) u organismo de ciencia y tecnología de gestión pública del país.

Cómo postularse

Cada interesado deberá completar y presentar su solicitud a través del formulario disponible en https://forms.gle/vCf1htSrRfFtoLh18

Después del cierre de la convocatoria, una comisión técnica realizará la evaluación y selección considerando algunas de las siguientes características: fortalezas de los integrantes del equipo emprendedor, detalle de los productos o procesos a implementar, grado de innovación e impacto tecnológico, tamaño del mercado y potencial comercial.