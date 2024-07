Milei asistirá al acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA

El presidente Javier Milei asistirá este jueves al acto de conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra la sede de la AMIA, ubicado en el barrio porteño de Once.

Será luego de que el Gobierno declarara organización terrorista a Hamas, que el 7 de octubre atacó a Israel con un saldo de muertos y secuestrados, entre los que continúan en esa situación nueve argentinos.

El mandatario arribará a la sede de la entidad de la calle Pasteur, en el barrio porteño de Once, y se ubicará en la primera fila, frente al edificio. Así lo decidieron pese a reconocer que hubo un pronunciamiento fuerte del régimen iraní a través del Tehran Times, aunque sostiene que “no fue determinante” sobre la vida de Milei.

Como cada año, el acto en la AMIA comenzará a las 9.53 en coincidencia con el horario del atentado, cuando se harán sonar las sirenas, con la participación de familiares de las víctimas y presencias internacionales, entre ellas el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Los oradores serán el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y un grupo de familiares de las víctimas fatales del ataque.

La conducción del acto estará a cargo de la actriz Stefi Roitman, quien fue elegida para participar de la ceremonia porque nació el 18 de julio de 1994 fecha en que se produjo el atentado.

Roitman cumple este jueves 30 años y fue elegida para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida. El momento musical estará a cargo del cantante Axel.

El grupo Hamas integra ahora el mismo listado que Hezbolá, organización acusada por la Justicia argentina de haber perpetrado el ataque contra la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

Desde que asumió, Milei dio varias señales de alineamiento con la comunidad judía, encabezando actos sobre el tema e incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.

Estará por primera vez como jefe de Estado, luego de haber asistido el año pasado como diputado nacional y precandidato presidencial.

El listado de las delegaciones extranjeras que participarán de la ceremonia lo integran entre otras: AJC-American Jewish Committee; ADL-Anti-Defamation League; El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (en francés: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) (CRIF); The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA); Board of deputies of British Jews (UK); Executive council of Australian Jewry; Central counsil of jews in Germany.