Carrió: “El Gobierno tiene miedo de salir del cepo”

La ex diputada nacional Elisa Carrió sostuvo que el Gobierno Nacional “tiene miedo a salir del cepo” y apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, a los que calificó como “dos personas muy débiles interiormente”.

En diálogo con Radio Rivadavia, indicó que “en algún momento hay que salir del cepo” pero que, por el momento, lo “necesitan” ya que están trabajando “en términos electorales”.

“Están viendo cómo ganan masivamente el año que viene, pero no cómo está la sociedad hoy, que se encuentra en modo de sobrevivencia. Pareciera que la clase media es la oligarquía y así quedamos en la pobreza”, sostuvo Carrió.

Al ser consultada por las exenciones a las grandes empresas, afirmó estar en contra de todas y, como ejemplo implícito, se refirió a la firma Aluminios Argentinos (Aluar): “Si por ley está garantizado que no pague electricidad el aluminio, sacaría esa ley”.

“Estoy de acuerdo con la desregulación de muchas cosas, pero hay que tener cuidado. Uno se está dando cuenta que quienes robaron y se hicieron cada vez más ricos durante 20 años de kirchnerismo, hoy están en Vaca Muerta”, añadió.

Por otra parte, señaló que este no es un gobierno liberal porque “un liberal no es un anti humanista” y que esta gestión, que utiliza permanentemente ese término, tiene “una confusión brutal”, ya que la baja de déficit fiscal con una recesión que deja a las pymes afuera de la Argentina y sosteniendo todo con las retenciones provenientes del campo, “no es humanista”.

“Hay un gran relato mentiroso sobre que nos va a ir mejor, cuando la sociedad está rota. No se está construyendo una República democrática, sino un modelo autoritario con un gran ajuste fiscal, que yo estoy de acuerdo, pero no a costa de los viejos y los niños”, concluyó.