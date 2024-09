El paro de pilotos y tripulantes afectará a más de 300 vuelos y 37 mil pasajeros

El paro dispuesto para este viernes por los gremios de pilotos y tripulantes de cabina afectará a más de 300 vuelos y perjudicará a más de 37 mil pasajeros de Aerolíneas Argentinas, según estimaciones de fuentes aeroportuarias.

Desde la compañía estatal indicaron esta mañana que se está anticipando de la situación a los usuarios para que puedan cambiar sus vuelos “sin cargo” y se está tratando de “reubicar y reacomodar” a los pasajeros ante la contingencia, aunque aún no se ha determinado la cantidad de vuelos que serán cancelados.

La medida de fuerza, hasta el momento, solamente será llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), por lo que únicamente los servicios de la línea de bandera se verán complicados, al punto que seguramente, todos los vuelos entre las 12 de mañana y las 12 del sábado, serán cancelados.

Por ahora no se sumará al paro la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que abarca a los trabajadores de Intercargo, lo que haría que los servicios de rampa, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza, estarían garantizados.

Esto significa que, salvo una decisión en contrario en las próximas horas por parte del gremio, las operaciones de Flybondi, Jetsmart y las compañías extranjeras, serán normales en ambos aeropuertos.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron que dentro de las acciones que se están analizando para enfrentar los efectos de la medida de fuerza, se encuentra la disposición de serviciios adicionales a posteriori del paro, de manera de poder ir evacuando la enorme cantidad de pasajeros que quedarán sin poder viajar en los horarios previstos.

La empresa ya comenzó a comunicar la situación a sus pasajeros, vía mail, advirtiendo que si su vuelo está dentro de la franja horaria de la medida de fuerza es muy posible que sea cancelado, por lo que presentan la posibilidad de cambiar día y horario sin cargo.

Quienes quieran cambiar sus tickets pueden hacerlo sin ningún costo ni penalidad directamente en el portal de autogestión https://www.aerolineas.com.ar/autogestion-de-cambios.

También por el contact center, cuyo núemero es 11-5199-3555 y también es posible comunicarse por WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 al +54-911-4940-4798.

Aclararon que todavía no están disponibles los vuelos adicionales que se dispondrán para el sábado a la tarde, y que estos se irían sumando en las próximas horas.