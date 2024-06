ATE y gremios universitarios paran y se movilizan al Congreso contra Ley Bases

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anuncia paro de actividades en organismos públicos y movilización al Congreso en rechazo a la Ley Bases.Los gremios universitarios realizarán una huelga general en las casas de altos estudios por reclamos salariales y en contra de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo.ATE considera que la reforma laboral contenida en la Ley Bases es regresiva y afectará los derechos de los trabajadores.Los gremios universitarios convocan a una nueva medida de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos salariales.Los trabajadores de las instituciones educativas del nivel superior reclaman subas salariales y rechazan el aumento del 270% para gastos operativos acordado por el Gobierno con el CIN.Las medidas de fuerza incluyen paro y movilización al Congreso para rechazar la Ley Bases y exigir respuestas a sus demandas salariales.El Gobierno ofreció un 9% de aumento salarial en la última reunión paritaria, el cual fue rechazado por los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este miércoles realizará un paro de actividades en los organismos públicos y se movilizará al Congreso cuando el Senado debata la Ley Bases. En tanto, los gremios universitarios realizarán esta semana una nueva huelga general en las casas de altos estudios por reclamos salariales y en rechazo a la norma que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Este miércoles los senadores van a tener la oportunidad de evitar el derrumbe total de la Argentina. Los estatales esperamos que rechacen la Ley Bases y de esta manera se le empiece a poner fin a tanto desquicio”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional a través de un comunicado.

Aguiar consideró que “la reforma laboral que contiene esta ley es absolutamente regresiva”, y estimó que, si el gobierno logra aprobarla en el Congreso, van a “desaparecer todos los derechos adquiridos de los trabajadores”.

«Vamos a tener que prepararnos para niveles impensados de explotación y para las tasas de desempleo más altas que se conozcan hasta el momento. Cuesta creer que, con el aval de los gobernadores y el Senado, se entreguen sin control las riquezas de nuestro país a las potencias extranjeras. Impera un fuerte sentimiento antipatriótico en la mayoría de nuestros gobernantes”, concluyó Aguiar.

La medida fue resuelta en el 56° Congreso Extraordinario del sindicato, realizado el 30 de mayo con la participación de todas las representaciones provinciales. La ley contempla una reforma laboral en el Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional, según se afirma desde la organización sindical. Además, la entidad sindical reclamará contra los más de 50 mil despidos que el Gobierno anunció para fin de mes para los trabajadores de la planta transitoria del Estado.

En tanto, Frente Nacional de Gremios Universitarios resolvió volver a realizar un paro de 48 horas, que comenzará mañana y se extenderá hasta el miércoles en todas las casas de altos estudios del país.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Conadu Histórica, la Conadu y otras entidades sindicales convocaron a esta nueva medida de fuerza tras un plenario realizado el viernes pasado, convocó a una nueva medida de fuerza “ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales para los trabajadores” de las instituciones educativas del nivel superior.

Los gremios universitarios habían parado el 4 y 5 de junio, en reclamo de subas salariales, luego que el Gobierno acordara con las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) un aumento del 270% para gastos operativos.

Pero además del pedido de incremento en sus haberes, los gremios acompañarán la medida de fuerza con una movilización al Congreso para rechazar la Ley Bases.

“Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”, expresó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.

“Los salarios siguen deteriorándose, llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a tolerar el deterioro y falta de respeto. Por eso convocamos este paro y, si no hay respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos nuevas medidas”, precisó el dirigente gremial.

Durante la última reunión paritaria realizada el 20 de mayo el Gobierno ofreció un 9% de aumento salarial, el cual fue rechazado por FEDUN y por todos los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes.

En tanto, el Secretario General, Carlos De Feo, planteó que la huelga realizada la semana pasada “tuvo un alto acatamiento en todo el país y se instaló con mucha fuerza en los medios de comunicación reflejando el malestar generalizado de las y los trabajadores docentes de las universidades que ven el deterioro permanente de sus salarios frente a un gobierno que no da ninguna respuesta a las demandas”.