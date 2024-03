Nuevos enfoques para entender las cuestiones relevantes de la Ley de Riesgos del Trabajo

En un escenario cada vez más complejo en el mundo laboral, seis especialistas del fuero laboral marcarán una hoja de ruta con aspectos prácticos y los últimos lineamientos en jurisprudencia sobre cuestiones vinculadas a la LRT

Por Carolina Klepp

Las cuestiones relevantes, los aspectos prácticos y jurisprudenciales de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), son puntos claves para surfear en el complejo mundo del fuero laboral.

Los especialistas Olivio Costamagna, Carlos Alberto Toselli, Leonardo L’Argentiere, Matías Diplotti, Beatriz Calvimonte y María Belén del Valle serán los encargados de echar luz en esta materia en el próximo curso de Comercio y Justicia que inicia el miércoles 20 de marzo.



Olivio Costamagna, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex camarista laboral y presidente de la Fundación Iberoamericana de Estudios Laborales y Sociales, brindó un anticipo y dejó planteadas cuestiones controversiales que a diario se presentan en tribunales.

“Abordaré el desarrollo de la naturaleza jurídica de lo que la Ley de Riesgos del Trabajo plantea, porque tenemos que definir la responsabilidad del empleador, de la ART, qué tipo de contrato realmente tenemos porque después en la práctica nos encontramos con que aparecen otros sujetos implicados en la causa y no se sabe para dónde disparar. Entonces, ¿para dónde se dispara? por lo general se busca la vía civil para entrar por ese lado. Un simple ejemplo: la mala praxis”, plantea a modo introductorio el ex juez.

Otro de los aspectos que abordará es lo que denomina “la prevención de la prevención”. Si bien consideró que la LRT es clara y hace una remisión a la Ley de Higiene y Seguridad en prevención, hay otra prevención que no se cumple. “¿Cómo prevengo que la ley no se cumpla? ¿Qué cuestiones son las que hay que replantear en esto? Porque no estamos resolviendo los problemas, hablan de la industria del juicio pero más que eso son falencias que están surgiendo porque a la ley le falta contestar cuestiones”, analizó el ex juez.

Seguidamente, subrayó lo que considera pilar fundamental desde donde partir: “La salud es el prerrequisito del desarrollo humano y económico, sin ella todo lo demás carece de relevancia”.



Casos bajo la lupa



Costamagna, también docente de la Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), analizará jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre ellas, el caso del accidente de un futbolista de Boca Juniors.

“Como la ART tiene el deber de prevención, la Corte dice que si el caso es con un futbolista se sabe que el riesgo es constante y permanente, por tanto, por prevención (la ART) debe estar controlando eso. Entonces, la responsabilidad le surgiría en ese caso por falta de prevención y de control. Queda enganchada por un sistema de responsabilidad solidaria. De todas maneras no está agotado el tema, la Corte mencionó eso pero también a veces sale por la tangente, no entra al fondo”, aclaró.

Otro problema que existe es el de la medicina que se le debe prestar al trabajador. Según el ex magistrado, “tiene que ser dinámica y articulada, no puede ser circular”. Afirmó que esto se viene diciendo en los tratados internacionales y en algunos fallos esporádicos. “Es la manera en que deben prestarse los servicios asistenciales como de reparación, y luego la comprensión del hábitat donde se desarrolla la actividad de las personas, también tiene que ser controlada por la ART”, dijo Costamagna.

Otro de los temas que considera indispensable es el “razonamiento circular médico”. Sostiene que tanto abogados como jueces tendrían que tener una materia vinculada a la interpretación de los dictámenes e informes de los médicos. “Esto es lo que me va permitir hacer una sentencia más justa”, reflexionó.



– Con su experiencia y trayectoria, ¿qué se debería hacer con esta ley de riesgos del trabajo?

– Esta ley, en uno de sus últimos artículos, habla de que en el futuro las ART tendría que ser sin fines de lucro pero lo pone como un deseo a alcanzar, porque si tengo fines de lucro es muy difícil que me den la medicina mejor, los servicios mejores, porque es un negocio, la ART es un comerciante. Habría que estudiar quien tiene que hacerse cargo.

Si hay un fin de lucro, entonces que sea medido y controlado, para que el servicio que se preste sea el que dice la Constitución y los Tratados Internacionales cuando habla de excelencia.



Y lo otro, es que los jueces tienen que ponerse las pilas. Tienen que prepararse para poder interpretar los informes técnicos como los informes médicos, para luego interpretarla.

– ¿Qué opina sobre los planteos de posibles reformas laborales?¿es pro reforma?

– Si, pero con objeción a un montón de cosas. El país está para que encontremos los puntos de equidistancia, hay que tender hacia el equilibrio en todos los fueros. Hay que ver el cómo. Por ejemplo, entre las múltiples cuestiones a analizar: en la ley nueva se está planteando que no hay horas extras sino que hay bolsas de horas de trabajo que es un crédito que vas a tener como hora común y el día de mañana la usas para licencia, días de vacaciones, por enfermedad. La modalidad de hacerte unos pesos extras laburando horas extras no va a existir.

