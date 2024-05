Empleados judiciales de Córdoba tendrán descuentos en los cursos de Comercio y Justicia

El acuerdo fue firmado por el secretario general de Agepj, Federico Corteletti, y la presidenta de la cooperativa editorial, Liliana Franch. Establece beneficios para los asociados al gremio judicial en las capacitaciones que organiza el diario



Una nueva alianza se concretó entre la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y Comercio y Justicia Editores. El convenio de vinculación fue firmado por los titulares de ambas entidades, Federico Corteletti y Liliana Franch, respectivamente.

Celebrado en la sede del diario, tiene por objeto brindar beneficios en materia de formación y actualización, con un descuento de 10% en las capacitaciones que organiza Comercio y Justicia.



En el evento, el secretario general del gremio subrayó la capacitación judicial como uno de los objetivos que tiene Agepj.



“Este convenio implica más herramientas para nuestros afiliados y afiliadas que tienen una alta capacitación, con una gran cantidad de títulos no solamente de grado y posgrados sino en muchísimas otras instancias de formación y capacitación”, graficó Corteletti a Comercio y Justicia.



Y agregó: “Las capacitaciones son una herramienta que desde hace mucho tiempo les sirve para la propia carrera en el Poder Judicial y es muy requerida por los afiliados y afiliadas. Por eso todos estos convenios son sumamente importantes no solamente para el conocimiento individual sino que aportan para toda la carrera de nuestros compañeros y compañeras de los distintos fueros”.



Por su parte, la titular de la cooperativa editorial Liliana Franch, celebró el encuentro con la organización sindical y destacó la importancia de ese tipo de alianza que promueve espacios de actualización con temas y necesidades actuales de empleados judiciales.



Esta vinculación abre las puertas a otras instancias de articulación entre ambas entidades.



Cabe señalar que el diario Comercio y Justicia está cumpliendo 85 años y es el medio gráfico especializado para la comunidad judicial, profesional y empresarial más importante del interior del país.



Campus virtual y certificado



En este escenario de formación continua, Comercio y Justicia cuenta con su propio campus virtual https://campus.comercioyjusticia.info/ con propuestas de capacitaciones claves y estratégicas para potenciar el desarrollo profesional.



La unidad amplió su oferta de propuestas de cursos on line con mayores beneficios y todas las comodidades que brinda el aula virtual.

Se trata de una plataforma accesible vía Internet, que provee al usuario-estudiante una variedad de recursos didácticos como textos, videos, audios, enlaces e interactivos organizados para un mejor aprendizaje.

Los certificados emitidos por Comercio y Justicia Editores cuentan con un Sistema de Validación de Certificados (SVC) que permite la verificación de autenticidad.



Dicho SVC puede ser utilizado tanto por el alumno como por un tercero que manifieste la necesidad de validar el historial académico de una persona.

Asimismo, los cursos dictados cuentan con acreditación directa para concursos. La certificación de los alumnos se envía en forma directa a la Oficina de Concurso del Poder Judicial de Córdoba que acredita el puntaje obtenido en la capacitación realizada.

