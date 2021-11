Por Javier De Pascuale

Aunque no parezca, la crisis es un fenómeno generalizado en la política argentina hoy. Milei y Juez como emergentes de ese proceso

Comienza hoy, tal como dijo el presidente Alberto Fernández ayer, la segunda parte de su gobierno de cuatro años. Su alianza política perdió las elecciones de medio término en una jornada que trajo algunas sorpresas, pero no lo hizo de modo tan grave como para que afecte el necesario proceso de toma de decisiones que requiere el Ejecutivo nacional, que enfrenta en particular en la economía, la producción, el empleo y el manejo de los precios internos, desafíos que requieren no sólo un gobierno sólido sino además un marco de acuerdos básicos del resto de la clase política y empresarial.