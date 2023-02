YPF Luz obtuvo US$ 150 millones en el mercado de capitales y Genneia otros US$ 73 millones, ambas compañías para sus proyectos de construcción de plantas de generación de energía renovable, según informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otra parte, Grupo ST, Newsan, Telecom y Rizobacter anunciaron su inminente salida al mercado.

YPF Luz colocó obligaciones negociables (ON) por US$ 150 millones, con una demanda que superó ampliamente las expectativas y alcanzó ofertas por más de US$ 290 millones.

Las ON Adicionales Clase XI se emitieron por US$ 20 millones, vencimiento el 29 de agosto de 2024 y una tasa de interés de 0%.

Por su parte, las ON Clase XIII se emitieron por US$ 130 millones, con vencimiento a 24 meses y tasa cero.

El precio de suscripción fue sobre la par: 102,37% y 100,1%, respectivamente.

El financiamiento será destinado, entre otros usos, a la construcción en Córdoba (General Levalle) del cuarto parque eólico de YPF Luz, que tendrá una capacidad instalada de 155 megavatios (MW).

Por su parte, Genneia colocó obligaciones por US$ 73 millones, superando su objetivo inicial de US$ 60 millones.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, y lo obtenido será utilizado para el financiamiento de la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103,5 MW) en la localidad bonaerense de Tandil, y el solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan.

La ON Clase XXXVIII en dólar linked por US$ 73 millones se licitó a una tasa de interés fija de 4.5%, con una duración de 10 años.