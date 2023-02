La ola de calor y los planes Ahora sostuvieron la producción y el consumo de los aparatos que se producen en Tierra del Fuego

La ola de calor que se produjo en los últimos cuatro meses en todo el país junto con la extensión de los planes Ahora de compra en cuotas de electrodomésticos y otros productos sostuvieron firme la producción y el consumo de aires acondicionados en 2022 y se vislumbra que este año se mantendrá la fortaleza tanto de la industria como del mercado.

«Durante 2022 los argentinos demandaron 944.000 unidades de acondicionadores de aire para satisfacer sus necesidades de calefacción y refrigeración», precisaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), y agregaron que «la producción nacional de estos equipos en 2022 realizada en Tierra del Fuego fue de 1,3 millones de unidades».

Los números son similares a los de los últimos años en un sector donde «hace una década que la oferta es sostenida entre 1,4 millones y 1,5 millones de unidades«; indicó a esta agencia el director ejecutivo de BGH, Daniel Rosenfeld.

Precisó que «el mercado terminó con una oferta de 1,325 millones en 2022», y añadió que «en enero y en febrero de este año se mantiene una tendencia parecida«.

Señaló que «se esperaba que el mercado fuera más chico, pero no ocurrió»; y comparó que «en 2021 se ofertaron 1,4 millones de unidades».

Respecto de 2022 y el inicio de este año, señaló que «producto del calor que hizo se consumió todo», y puntualizó que «el canal está seco, hay 100.000 unidades en stock».

«Enero de 2023 fue muy bueno. Las ventas fuertes fueron de octubre a diciembre. El dato que está bueno es que la oferta fue muy parecida a la del año anterior», destacó Rosenfeld, quien además subrayó que «el mercado rondó 1,4 millones de unidades en 2019», previo a la pandemia de coronavirus.

El ejecutivo afirmó que «sin lugar a duda los planes en cuotas aumentan el consumo«, y remarcó que el plan Ahora 30 que se lanzó a fines de octubre «tuvo que ver un poco más que el año anterior» en las ventas de estos equipos.

«El consumidor está muy cómodo con los planes Ahora. La industria pidió que no se eliminen porque ayudan a que el consumo se mantenga y la industria siga su actividad de manera habitual», indicó Rosenfeld.

De acuerdo con Afarte, «hoy se producen más de 30 marcas de acondicionadores de aire en Tierra del Fuego», y precisó «tanto internacionales, como Philco, Midea, Noblex, Hyundai, TCL, Hitachi, LG, RCA, Hisense, Carrier, Samsung, entre otros; como nacionales, como BGH y Sansei».

Otros de los principales fabricantes, el grupo Newsan, es responsable de la producción de Philco, Noblex, Hisense, LG y SIAM.

«En un contexto general, la llegada de la ola de calor que atravesó el país, sumado al buen humor de los consumidores a fin de año y facilidades de pago como el Ahora 12, beneficiaron ampliamente la venta de aires acondicionados», destacó el gerente de negocios Aire Acondicionado de Newsan, Diego Gorali, quien añadió que la firma logró «una participación de mercado cercana al 40%».

En cuanto a producción, remarcó que «se superó ampliamente la expectativa con la que iniciamos el año, con más de 500.000 unidades de los 1,4 millones producidas por el total de la industria».

«Tuvimos un gran cierre de año. Y estimamos un 2023 similar. Creemos que la ola de calor puede volver, dado el cambio climático que está atravesando el mundo. Además, si se mantienen los programas de descuento como Ahora 12 y el clima económico se estabiliza, más allá de la inflación, estimamos que puede ser un gran año nuevamente», sostuvo Gorali.

También Rosenfeld estimó que 2023 «va a ser un año bueno, parecido al 2022 en términos de oferta», y afirmó que «la industria está sólida, los incentivos para el consumo del Gobierno los van a mantener y habrá pesos en el mercado que fomentarán el consumo».

El ejecutivo destacó que «en los últimos 15 años la inversión de BGH fue de US$50 millones«; y anticipó que «durante 2023 tenemos planificado invertir alrededor de US$ 1,5 millones entre plantas productivas y centros de distribución para producir mejoras de todo tipo, desde seguridad para el personal hasta tecnificación».

En la misma línea, Gorali destacó que Newsan se encuentra «realizando inversiones en Ushuaia para desarrollar una línea exclusiva para la fabricación de Aires Light Comercial, la cual requiere de una inversión inicial de $100 millones para desarrollar productos de este segmento«.