Salto del dólar es «una muestra gratis» de «adónde vamos» si no se aprueba la ley, dijo Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy que las subas en las cotizaciones de «los dólares financieros» de los últimos días son «una muestra gratis» de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos».

«Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba», advirtió Adorni al hablar en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández «defaulteó la deuda con los importadores», a quienes «les prometió los dólares y nunca se los dio».

El portavoz se refirió en su introducción a «alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio», y remarcó que «no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal».

En ese sentido, citó «las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo», con las que se logró «estabilizar algunas variables de la economía».

No obstante, mencionó que en los últimos días hubo una serie de «rumores que generaron que los dólares financieros salten, en números redondos, de los $ 900 a los $ 1.200», en una dinámica que atribuyó a lo que puede ocurrir si «la política no acompaña» los cambios planteados por el Gobierno.

«El que se apruebe o no la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada», manifestó.