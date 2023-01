Los integrantes de la Mesa de Enlace calificaron como «muy positiva» la reunión que entablaron con el ministro de Economía, Sergio Massa y otros funcionarios del Gobierno Nacional esta mañana, y anticiparon que la próxima semana se realizarán diversas reuniones técnicas para terminar de definir un paquete de medias que se anunciará el martes 1 de febrero.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, señaló que en la reunión se acordó «una metodología de trabajo con reuniones» por cada rubro de las demandas del sector.

«El lunes vamos a tener un cronograma de fechas de reuniones de estos grupos de trabajo. Lo más importante que se anunció es que el 1 de febrero van a haber medidas concretas, no sé si todas las que necesitamos o algunas, pero el ministro (Sergio Masa) se comprometió a que se anunciaran medias dentro de los tres rubros que estamos necesitando: el impositivo, el financiero y la provisión de herramientas», explicó Chemes en diálogo con la prensa al finalizar el encuentro.

En ese marco, destacó la promesa de anuncios «porque avizora por lo menos avances a lo que estamos pidiendo».

«Yo creo que se está tomando conciencia de la gravedad y que, evidentemente, este problema climático no le afecta sólo al bolsillo del productos, sino que también están comprometidos los recursos del país, entonces creo que tenemos que buscarle una solución entre todos y de forma urgente», puntualizó.

En la reunión, desarrollada en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad bonaerense de Castelar, se hizo foco sobre «la situación que está atravesando el sector y las necesidades respuestas rápidas», dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.

«En esta semana más técnica de trabajo van a haber cosas que accederán y otras que no», dijo el representante de la Mesa de Enlace quién enfatizó que desde el Gobierno «realmente tienen en mente la situación del productor».

Su contraparte de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Elbio Laucirica, destacó en los mismos términos la conformación de una «agenda de trabajo para poder discutir».

«Yo creo que ha sido muy positiva la reunión donde hemos podido escuchar y manifestarle nuestros inconvenientes y, por el otro lado, entendieron perfectamente cual es la urgencia que nosotros teníamos», señaló.

En ese sentido, subrayó que «lo que es posible», desde el Gobierno «se llevará adelante» porque «tienen el compromiso político y la decisión política».

«Y lo que no pueden hacer nos van a decir con total sinceridad que no se puede», agregó Laucirica.

Los representantes del sector agrario detallaron que en la reunión no sólo se tocaron temas de la coyuntura sino también otros de índole «estructural».

«Otra cosa muy importante que salió de esta reunión fue que ha habido muchas medidas parciales como las compensaciones y el dólar soja; y que acá lo que tenemos que empezar a trabajar es con medidas integrales que sean abarcativas hacia todo el conjunto de la economía y el sector productivo», dijo el titular de Coninagro.

De todas formas, aclaró que, «desde el punto de vista legal», hay reclamos del sector como el impositivo que, en algunos casos, se necesita la aprobación del Congreso, más allá de la voluntad del Gobierno.

«Uno de los compromisos que tenemos es poder llevar al Congreso es llevar alguno de los proyectos donde esperamos que los legisladores acompañen con rapidez», anunció.

Por su parte, Achetoni también destacó que se pudo hablar de medidas tendientes al mediano y largo plazo como «los derechos de exportación, la búsqueda de una sola paridad cambiaria y un seguro mutiriesgos que haga que, en estas etapas, el productor pueda seguir invirtiendo y pueda seguir pensando en ser productor».

Además de Massa y Bahillo, participaron de la reunión funcionarios del INTA, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Nación y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).