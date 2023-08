La secretaria de Energía, Flavia Royon, destacó que los récords de producción e inversión en Vaca Muerta se van a replicar todos los meses a partir del desarrollo de la infraestructura necesaria a la que apostó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, con mirada de mediano y largo plazo.

Royon encabezó durante la jornada en la ciudad de Tucumán un nuevo plenario del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), el primero que se realiza en la provincia, junto al gobernador, Osvaldo Jaldo, y el subsecretario de energía eléctrica, Santiago Yanotti.

En ese contexto, la funcionaria ratificó el compromiso de la actual gestión con el financiamiento y la ejecución del Plan de Transporte Eléctrico que sumará 5.000 kilómetros de líneas de Alta Tensión.

“Con Sergio Massa siempre tuvimos una mirada federal, que la plasmamos en cada plan que llevamos adelante en la Secretaría de Energía. No hay crecimiento sin desarrollo industrial, pero no hay industria si las provincias no tienen la infraestructura básica y la energía para apostar a ese crecimiento” expresó.

Sobre los pilares de la política energética, Royon explicó que “tienen como base la inclusión, que la energía sea asequible y segura para toda la población”.

Y agregó: “Por eso el ministro Sergio Massa apostó a la infraestructura energética con una mirada a mediano y largo plazo, esa es la mirada que hemos ejecutado desde la Secretaría y la hemos convertido en una política de Estado”.

«Había muchísimas obras paradas, tanto en gasoductos como en materia de energía eléctrica, y la decisión de Massa fue avanzar en todas las áreas con el objetivo de alcanzar la seguridad y la independencia energética, con precios competitivos para nuestra industria y respetando los compromisos de descarbonización», agregó la funcionaria.

Y en ese proceso, Royon destacó que «en lo que va del año el balance es muy bueno: récords de producción e inversión en Vaca Muerta que se van a replicar todos los meses ahora que está el gasoducto ya operativo”.

En otro tramo de su exposición, Royon se centró en las obras de energía eléctrica, con las que se trabaja para ampliar la capacidad de transporte, garantizar su alcance federal y sumar mayor generación de fuentes renovables.

“Vamos a incorporar casi 5.000 kilómetros de líneas de Alta Tensión y a priorizar la ampliación y la adecuación de la capacidad de transformación en todo el país”, afirmó.

Y sobre las obras en curso ratificó el compromiso «con la ampliación del Plan Federal 3: Este año ya avanzamos y lo vamos a seguir haciendo con 22 obras, una obra por cada provincia».

«Ya hemos avanzado en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero. Vamos a seguir en Formosa y en Catamarca, y también con la primera obra de Neuquén, de Río Negro, etc. Con la ampliación de estaciones transformadoras en Esquel, en Ezeiza, en Anogasta”, detalló.

En esa línea de trabajo, junto con el aporte del Consejo Federal, uno de los resultados fue la elaboración de un plan de líneas de transporte de alta tensión y de estaciones transformadoras, y al respecto, la secretaria destacó que “se trabaja activamente buscando el financiamiento internacional para poder llevarlo adelante”.

Como parte de los objetivos de la gestión se encuentra el proceso de normalización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con competencia dentro del área metropolitana de Buenos Aires. En el marco de su reunión plenaria las autoridades del CFEE determinaron enviar sus representantes para integrar el jurado que llevará adelante la elección de autoridades en el organismo.