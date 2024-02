Reapareció Cristina con duras críticas a Milei: hubo réplica del Gobierno

La ex presidente posteó en redes sociales un documento con sucesivos cuestionamientos a las políticas neoliberales. Habló de una nueva crisis de deuda y apuntó contra el actual primer mandatario, a quien calificó de «showman-economista en la Rosada». También cargó contra Luis Caputo, por su fracaso en el pasado. Las respuestas llegaron en “cascada” desde todo el arco oficialista

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner publicó ayer en sus redes sociales un documento de 33 páginas de extensión con duras críticas al presidente Javier Milei, a quien calificó de «showman-economista en la Rosada», cuestionó a sus «funcionarios fracasados» y advirtió de que la dolarización «significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo» de Argentina, afirmaciones que fueron replicadas por distintos integrantes del gabinete nacional que le pidieron que tenga «dignidad» y permanezca «callada».

«En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi», escribió Fernández de Kirchner al presentar el informe, y reprodujo un concepto de quien es considerado uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX en Argentina e impulsor de la primera Constitución Nacional: «Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno».

Alberdi es uno de los dirigentes a quienes el presidente Milei recurrió en varias ocasiones para explicar los alcances de algunas de las reformas políticas y económicas encaradas desde que asumió al frente del país el 10 de diciembre pasado.

En el informe hecho público en la mañana de ayer, Fernández sostuvo que Argentina «está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso».

Frente a ese panorama, la ex presidente opinó que «hasta el momento, el nuevo gobierno» de Milei, que lleva poco más de dos meses de gestión, «sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no sólo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado».

Asimismo agregó: «Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización».

La e xpresidente cuestionó también la decisión «insólita» de Milei de «reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas», y entre ellos mencionó a Luis Caputo como «artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía», y a Federico Sturzenegger, «ex presidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del ‘megacanje’ de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de (Fernando) De La Rúa».

Para Fernández «todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura», que «fracasaron estrepitosamente, provocando sólo pobreza y dolor» en la sociedad.

Cristina, además, se refirió al contenido del DNU 70/2023 y al proyecto de “ley ómnibus”, cuyo tratamiento no avanzó en la Cámara de Diputados y debió volver a comisión. «Ambos instrumentos -dijo- constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional», definió.

También alertó: «De aprobarse estas reformas (incluidas en el decreto y la Ley Bases), más que una autorización legal, el Congreso estaría otorgando patente de corso al Presidente y a su ministro de Economía», insistió.

Réplicas

Tras la difusión del documento, comenzaron a llegar las primeras respuestas por parte de los funcionarios del Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, opinó que resulta «indignante» que la ex mandataria tenga «el tupé de expresarse como si no fuera responsable» de la situación económica y social del país.

«Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación», evaluó Francos.

En tanto, el ministro Caputo expresó en sus redes sociales: «La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada» y explicó que la deuda pública generada en los últimos 16 años fue «consecuencia» de las «políticas económicas» aplicadas durante los dos mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández.

En su cuenta personal en la red social X, Caputo afirmó que «los argentinos de bien» están haciendo un «esfuerzo enorme» para «soportar y superar el desastre económico» de los «últimos cuatro años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina».

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de «desastre» el panorama económico que, a su criterio, dejaron los gobiernos en los que tomó parte Fernández de Kirchner.