Los productores de soja comercializaron el viernes más de 600.000 toneladas y acumularon así casi 9 millones en diez jornadas, desde que el lunes 5 de septiembre entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador, que implementa un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el viernes se vendieron 615.678 toneladas de soja, con lo cual desde el lunes 5 totalizan 8.839.095 toneladas.

Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el viernes y en fechas previas pero anotados el último día de la semana pasada sumaron en conjunto 381.252 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 69.228 por unidad de peso.

Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 107.558 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 69.940.

En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 375,74 por un volumen de 7.227 toneladas; en tanto que se anotaron fijaciones por 10.419 toneladas a un valor promedio de US$ 356.

El Banco Central cerró la jornada del viernes con compras por US$ 200 millones, y acumuló US$ 2.100 millones en las últimas nueve jornadas tras la implementación del tipo de cambio especial para las exportaciones de soja.